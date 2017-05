Santé: Qu’est-ce-qu’une mycose vaginale et comment l’éviter?

La mycose vaginale est une affection bénigne mais fréquente, qui touche de nombreuses femmes. La flore intime est naturellement constituée de nombreuses bactéries. En effet, si vous ne faite pas attention, une mycose peut se développer. La mycose est un champignon, sa présence peut être diagnostiquée par des symptômes tels que des rougeurs et des démangeaisons, souvent associées à des pertes ressemblant à du lait caillé. Certains facteurs sont connus pour la favoriser.



2- les facteurs favorisants la mycose vaginale



Tout ce qui déstabilise la flore vaginale peut provoquer le développement d’une mycose. Il faut éviter un excès de toilette intime, l’utilisation de savons inadaptés ou encore le port de vêtements trop serrés qui peuvent provoquer son apparition. Par ailleurs d’autres facteurs comme la grossesse, la ménopause, le diabète, la prise d’antibiotiques, les voyages dans un pays exotique, l’excès de sport ou encore la chaleur peuvent développer la maladie.



3-comment l’éviter ?



Pour éviter qu’une mycose ne se développe, de simples gestes suffisent.



Adopter une hygiène intime régulière mais pas excessive (une toilette intime chaque jour, jamais plus de deux). Pour bien faire, utilisez également un nettoyant doux spécialement conçu pour cette zone fragile ou un savon ayant un PH. Vous pouvez aussi réaliser cette toilette avec de l’eau claire, tout simplement. Évitez en revanche les douches vaginales, beaucoup trop agressives et qui risquent de déstabiliser la flore, rincez-vous soigneusement et séchez-vous bien après chaque toilette.



4-Comment la soigner ?



Si vous êtes déjà atteint par la maladie, pas besoin de paniquer. Le traitement habituel, dure généralement 3 semaines. Prenez un anti fongique en ovule (à insérer dans le vagin) ou en crème (à appliquer 1 à 2 fois par jour sur la vulve) accompagné de prise de comprimés par voie orale si nécessaire. Par ailleurs consulter toujours votre médecin ou gynécologue en cas de symptômes spécifiques. Ils peuvent en effet être liés à d’autres maladies dont certaines maladies sexuellement transmissibles (MST) comme l’herpès génital.