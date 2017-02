Santé: Danger! Voici ce qui vous arrive quand vous portez un jean beaucoup trop serré

Mesdames et Messieurs, une des modes d’aujourd’hui est de porter des jeans prêts du corps ou encore appelé « skinny jeans. »



C’est vrai ces vêtements sont jolis mais vous devez faire attention à la taille des jeans que vous portez. Quand vous prenez un jean collant, vous devez être capable de fermer le bouton à la taille ou il ne doit pas serrer votre ventre ou vos hanches. En effet, voici ce qui risque de vous arriver quand vous portez un skinny jean en dessous de votre taille.



Un jean trop serré peut couper votre circulation sanguine au niveau de vos jambes. Cela arrive aux femmes quand elles portent également des soutiens gorges beaucoup trop petits. Elles se sentent mal jusqu’à ce qu’elles enlèvent le soutien.



Voici l’histoire d’une australienne qui a été emmenée d’urgence à l’hôpital à cause d’un vêtement trop serré.



Elle avait porté son skinny jean et était en train de faire son déménagement. Elle a commencé à se sentir très mal. Cette jeune femme de 35 ans, a finalement perdu connaissance et c’est seulement 4 heures plus tard qu’elle a été retrouvée inconsciente. Elle a été transportée aux urgences.



Le Dr Jaydeep Bhatt a expliqué aux médias que son jean était tellement serré en dessous du genou que ses jambes ont commencé à gonfler. Il précise que c’est ce qui arrive quand il n’y a plus de sang qui arrive au niveau du genou. Ainsi cette dame a été victime du syndrome des loges.



Selon les médecins quand une personne porte un vêtement trop serré et qu’il s’accroupit, cela entraîne une compression au niveau des jambes. C’est ce qui est arrivé à cette femme. Le gonflement des muscles a comprimé les nerfs à l’arrière de ses mollets. La circulation sanguine a donc baissé.



Pour pouvoir la sauver, les docteurs ont déchiré son jean. Heureusement, elle a pu retrouver l’usage de ses jambes grâce à une hydratation intraveineuse. Elle a donc fait 4 jours à l’hôpital.



Le Dr Bhatt a précisé qu’elle avait eu de la chance que ses reins n’aient pas été touchés. Les neurologues affirment que le port du jean trop serré représente une nouvelle complication neurologique et demandent aux adeptes de cette mode d’éviter de porter ce vêtement quand ils doivent faire beaucoup d’activités.