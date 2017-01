Route Bitam-Batouri : Olam à la rescousse des populations

Sur l’axe Bitam-Batouri, le sourire des habitués de ce tronçon routier revient petit à petit. Sur l’axe, engins lourds s’activent à l’entretien. Ce travail étendu sur 31 kilomètres consiste au reprofilage, remplissage, à l’ensoleillement et à la pose de la latérite. « Nos routes sont très dégradées. Nous essayons de fermer des nids de poules et essayer de voir les bourbiers qui se sont formés pendant les grandes pluies », détaille le chef de chantier, Michel Abessolo. L’œuvre est de la multinationale Olam et, grâce à cette action sociale qui s’inscrit dans le cadre du contrat social de l’entreprise avec les populations environnantes à son projet d’hévéaculture, un nouveau souffle apparaît là où l’espoir était mort.



En effet, avant l’implantation de l’entreprise, circuler sur cette voie était un véritable calvaire et relevait d’un véritable défi à la fois pour les populations environnantes que pour les automobilistes. Cela avait négativement impacté l’activité de transport interurbain qui en avait pris un coup. Seuls les véhicules de types 4x4 étaient autorisés à affronter ce calvaire.



« Avant cet investissement, quitter Bitam pour aller à Okok, cela prenait toute une journée, deux voire quatre jours pendant les saisons de pluies car aucune voiture ne pouvait passer. Aujourd’hui, le même parcours ils le font en une trentaine de minutes », explique l’ingénieur. Et selon son constat depuis qu’Olam a pris en main l’entretien de ce tronçon, les voitures qui avaient fui ce tronçon recommencent à nouveau à l’emprunter. Pour lui, il ne fait aucun doute que la population est satisfaite du travail qu’Olam abat dans leur localité.



