Ronaldo fait encore preuve de générosité

Cristiano Ronaldo a vraiment le cœur sur la main. Quelques jours après avoir vendu aux enchères la réplique de son Ballon d’Or 2013, permettant ainsi à la fondation "Make-A-Wish", qui réalise les rêves d’enfants malades et handicapés, de récolter 600.000 euros, l’attaquant portugais du Real Madrid s’est une nouvelle fois distingué pour la bonne cause.



Très touché par les violents incendies qui ont ravagé son pays et fait 45 morts, selon un dernier bilan, "CR7" a décidé de venir en aide aux victimes de ces impressionnants feux de forêt en participant aux frais médicaux des 370 personnes blessées. Une information confirmée par sa chanteuse de sœur, Katia Aveiro, sur Facebook et relayée par le Mirror.



"Impossible de rester indifférent à cette tragédie", avait posté mardi le quadruple Ballon d’Or (32 ans) sur Instagram, exprimant alors tout sa "solidarité avec les proches et les amis des victimes" et son "soutien aux pompiers qui risquent leur vie pour aider du mieux qu’ils peuvent". Un message qu’il a donc accompagné d’un geste de grande classe.



sports.fr