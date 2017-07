Rihanna super sexy en alien pour Valérian de Luc Besson

Après quelques rôles au cinéma, Rihanna revient sur le grand écran. Cette fois-ci, la chanteuse se glisse dans la peau d’une alien nommée Bubble pour le nouveau blockbuster de Luc Besson "Valérian et la cité des mille planètes". Les premières images de sa transformation ont été dévoilées, la métamorphose est incroyable ! Non Stop People vous dit tout.



Le nouveau film de Luc Besson, "Valérian et la cité des mille planètes" est l’événement attendu de l’été. À l’affiche, des personnalités comme Cara Delevingne ou encore Rihanna pour incarner des personnages de science-fiction tels qu’un agent de la SST ou un alien appelé Bubble. En s’inspirant de d’une bande dessiné des années 70, le réalisateur du "Cinquième élement" a su mêler son talent habituel à un casting de qualité.



Dans une récente vidéo, Rihanna a diffusé les premières images du tournage avec en prime, un aperçu de son personnage d’alien. Dans sa description, la chanteuse partage sa joie de travailler avec Luc Besson et son admiration pour le réalisateur. Lui-même raconte dans la vidéo à quel point Rihanna a été "super sympa et n’a pas eu peur de la caméra".



Rihanna et son talent d’actrice



La chanteuse de "Work" a fait sa première apparition au cinéma en 2012 avec le film "Battleship". Depuis, elle s’est découvert un talent et une passion pour le septième art. Si ces derniers temps les internautes s’acharnent sur sa prise de poids ou commentent sa relation avec Hassan Jameel, ils vont enfin pouvoir changer de sujet. Sa participation au tournage de "Valérian et la cité des mille planètes " aura été une expérience enrichissante pour la star aux multiples talents. Elle le précise dans une interview : "Je suis ravie d’avoir vécu une telle expérience". Elle a encore du mal à le croire : "Quand j’ai vu mon nom sur l’affiche du film, tout est devenu réel " ajoute-t-elle. Sortie prévue le 26 juillet prochain.