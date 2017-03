Rihanna est la personnalité humanitaire de l'année

La chanteuse de 29 ans originaire de La Barbade recevra son prix en mains propres sur le campus de la prestigieuse institution le 28 février. "Rihanna grâce à son travail caritatif a construit un centre d'oncologie et de médecine nucléaire de tout premier ordre pour diagnostiquer et traiter le cancer du sein à l'hôpital Queen Elizabeth de Bridgetown, à La Barbade", a souligné le directeur de la fondation Harvard, S. Allen Counter.



La chanteuse a aussi mis en place un programme destiné à payer les frais universitaires pour les étudiants des Caraïbes qui partent étudier aux Etats-Unis. Elle soutient également les efforts pour offrir aux filles un meilleur accès à l'éducation dans les pays en voie de développement. "C'est pour ces initiatives philanthopiques et d'autres actes de partage que les étudiants et la Fondation Harvard ont choisi d'honorer Rihanna avec le titre de Personnalité humanitaire de l'année 2017", a repris M. Counter.



Les récipiendaires précédents incluent l'ancien secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, la jeune prix Nobel de la paix pakistanaise Malala Yousafzai ou le chanteur Lionel Richie.



De son vrai nom Robyn Rihanna Fenty, la chanteuse a vendu plus de 200 millions de disques, a remporté huit Grammy Awards et 14 de ses chansons ont occupé la tête des classements des meilleures ventes. Grande fan de mode, elle a également lancé une ligne de vêtements en collaboration avec la marque Puma.