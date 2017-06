Rihanna : Un milliardaire pour boyfriend

Il y a quelques heures, on apprenait que Rihanna n’était plus célibataire. La belle brune originaire de la Barbade avait été surprise en train de batifoler hier après-midi dans une piscine à débordement lors de ses vacances en Espagne. Sur les photos dévoilées par le DailyMail, on découvrait les deux tourtereaux s’embrassant à pleine bouche, deux coupes de champagne posées à côté d’eux.



Eh bien on connaît désormais l’identité de ce beau brun qui a fait fondre le cœur de la star internationale, quelques mois après une énième rupture avec Drake. Il s’agit d’Hassan Jameel, un richissime homme d’affaires saoudien et fils de l’une des plus grandes fortunes du royaume. Sa famille détient en effet les droits de vente des voitures Toyota dans tout le Moyen-Orient et il est lui-même vice-président de l’entreprise familiale Abdul Latif Jameel. Il a d’ailleurs déjà rencontré le prince Andrew, fils de la reine Elizabeth, au centre Bab Rizq Jameel qui offre des conseils aux jeunes entrepreneurs d’Arabie Saoudite.



Côté vie privée, le jeune homme a déjà fait les gros titres de la presse people. L’été dernier, en juillet 2016, Hassan Jameel était surpris très TRÈS proche de Naomi Campbell lors du British Summer Time Festival de Londres, à Hyde Park. Casquette à l’envers, barbe parfaitement taillée et regard envoûtant, on comprend que le jeune homme ne laisse pas indifférent, et pourquoi Rihanna est complètement in love. « Cette relation est vraiment sérieuse, a assuré un proche de la star au quotidien britannique The Sun. Rihanna a déjà dit à tous ses amis qu’elle est amoureuse et ça se voit qu’elle est déjà accro. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble, rien que tous les deux et sont vraiment très investis dans cette relation. Ils se réjouissent de la compagnie de l’autre. »

Et parce qu’elle est heureuse, Riri ne se prive pas pour donner des conseils à ses fans. Alors que l’un d’entre eux vivait un chagrin d’amour, elle se montrait pleine d’espoir : « Pleure si tu en as besoin, mais ça ne durera pas pour toujours ! Tu trouveras l’amour à nouveau, et ça sera encore plus beau. » Elle qui a connu plusieurs déconvenues sentimentales, notamment avec le rappeur Chris Brown qui l’avait violemment frappée, puis avec Drake, semble goûter de nouveau au bonheur d’être à deux. Et uniquement pour le meilleur cette fois !