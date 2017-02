Retraite de Ngoyo Moussavou : la diaspora gabonaise manifestera le 24 février devant le Quai d’Orsay

Dévoilé par la très introduite Lettre du continent, âgé de 60 ans et admis à la retraite, l’ancien parangon du journal progouvernemental L’Union, Germain Ngoyo Moussavou, actuel ambassadeur et haut représentant du Gabon en France recevra le 24 février, les honneurs de M. Remi Maréchaux. En qualité de chef de la Direction Afrique et océan Indien (DAOI) au Ministère des Affaires Etrangères français, ce qui peut laisser clairement présager le positionnement à peine voilé de Paris, suite à la crise politique gabonaise au soir de la réélection contestée d’Ali Bongo Ondimba. Le nom de l’universitaire Flavien Enongoue est cité parmi ses remplaçants à la chancellerie de l’Avenue Raphaël, dans le 16ème arrondissement de Paris.



Ce qui n’est pas de bon goût pour la diaspora gabonaise de France qui marche depuis le mois de septembre, partant du Trocadéro jusqu’à la chancellerie gabonaise, chaque samedi pour réclamer le respect du vote démocratique. Elle est acquise à l’élection de Jean Ping comme Président élu de la République gabonaise. Pour les membres des associations reprenant en filigrane la résolution du Parlement européen : ’’Ali Bongo est un président illégitime et illégal du Gabon. Et comment comprendre qu’il vient de nommer un nouvel ambassadeur, Haut représentant du Gabon en France et que les autorités politiques françaises puissent le cautionner sans sourciller ?".





Selon le communiqué de presse des organisateurs parvenu ce mardi à la rédaction d’Info241 il est déclaré ce qui suit : " La diaspora gabonaise s’insurge contre cet acte qui laisse croire que "tout va bien au Gabon", et que le peuple Gabonais s’est rangé et s’accoutume désormais de cette " réal politique " au relent maffieux. Le départ de l’ambassadeur haut représentant du Gabon, Germain Ngoyo Moussavou sonne la fin de l’existence d’une représentation diplomatique dont l’unique rôle est voué au blanchiment d’argent, au trafic de tous genres."



Pour les organisateurs qui réaliseront une action de contestation, le vendredi 24 Février 2017 au Quai d’Orsay de 12h à 17 heure de Paris : " il est temps que la diaspora Gabonaise de France et d’ailleurs s’invite à la cause diplomatique de notre pays. C’est notre droit. Ce vendredi, soyons nombreux devant le Ministère des Affaires Étrangères, 37 Quai d’Orsay Paris, de 11h30 à 17h30, pour dire "Non à la diplomatie mafieuse d’Ali Bongo. Car argue-t-il, le combat pour la libération du Gabon commence en France. Et on ne lâchera rien".





Programme des manifestations



Vendredi 24 Février 2017 au Quai d’Orsay de 12h à 17h.



Boycott de la cérémonie de départ de l’ambassadeur Ngoyo Moussavou



Samedi 25 Février 2017 :



1. Marche Trocadéro-Ambassade de Gabon de 11 Heures-17Heures.



2. Dans le cadre des festivités de la résistance Gabonaise pour les six mois de l’élection du Président Jean-Ping, la communauté Gabonaise célèbre la 27ème marche de protestation et les six mois du hold-up électoral le 25 Février 2017 de 17Heures-19Heures.



3. Mercredi 1er Mars - 12heures - 17 heures

Sit-in chez devant le siège de Bolloré à Puteaux.



info241.com/