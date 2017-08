Résumé du livre Le secret des entrepreneurs libres

En lisant les bons livres, il est possible d’acquérir les connaissances et techniques indispensables à la réussite de toute entreprise. Si je devais nommé un livre qui m’a donné la sensation d’avoir fait 3 ans d’études d’un coup et qui m’a apporté une nouvelle manière de travailler ainsi que des résultats, ce serait Le secret des entrepreneurs libres de Sébastien Night.Je dois vous avouer que je suis fou de ce livre. J’adore la manière de s’exprimer de Sébastien Night ( tant en vidéo qu’à l’écrit ). D’ailleurs je trouve le livre Le secret des entrepreneurs libres bien écrit et très agréable à lire. Les conseils que donne le livre sont simples à comprendre et à mettre en place. J’adore les histoires et exemples qui y sont racontés tout au long des 200 pages du livre.Bref je suis Fan … et ce qui est troublant, c’est que le livre apprend entre autres à convertir ses clients Fan. Voilà une première preuve que les enseignements qui sont donnés dans Le secret des entrepreneurs libres sont efficaces.Dans cet article, je vais vous faire un tour d’horizon de ce que vous pouvez obtenir en lisant le livre Le secret des entrepreneurs libres.Si vous souhaitez améliorer les résultats de votre entreprise, réaliser plus de vente, avoir une relation forte avec vos clients ou bien encore devenir un entrepreneur à succès qui réalise tous ses rêves, cet article puis ce livre sont faits pour vous.Avant de commencer, je vais vous présenter rapidement Sébastien Night alias Le marketer français, auteur du livre Le secret des entrepreneurs libres.Sébastien Night est un entrepreneur qui aide depuis plusieurs années des centaines d’entreprises et de travailleurs indépendants à devenir N°1 dans leur domaine. Il est le créateur de la formation à succès « La machine à vendre » et l’organisateur des séminaires « Entrepreneur libre ».Sebastien Night gère son entreprise sur internet avec succès de partout dans le monde en appliquant les conseils qu’il délivre dans son livre.Maintenant, découvrons de quoi parle exactement le livre Le secret des entrepreneurs libres.La première partie du livre nous enseigne ce que signifie être numéro 1 dans son domaine et nous montre comment le devenir.Pour Sébastien Night, les entreprises qui affichent le meilleur chiffre d’affaires, qui ont les prix les plus bas ou encore qui annoncent avoir la meilleure rentabilité ne sont pas forcément les numéros 1 dans leur domaine.Être numéro 1 dans son domaine, cela veut dire être l’entreprise qui apporte le plus de valeur sur son marché en donnant à ses clients ce qu’ils veulent.Vous découvrirez donc dans cette première partie du livre comment créer de la valeur et donner à vos clients ce qu’ils veulent.À l’aide d’une technique simple à mettre en place, vous pourrez aisément commencer à connaître vos clients et à être le seul dans votre domaine à répondre à leur demandeDans cette première partie du livre, Sébastien Night vous expliquera aussi pourquoi avoir une vision à long terme dans votre business fera de vous le numéro 1 dans votre domaine.Dans la deuxième partie du livre Le secret des entrepreneurs libres, il vous est expliqué ce qu’est un client fan et pourquoi il est si important d’en avoir.Vous vous souvenez, je vous ai dit que je suis Fan de ce livre. Et bien c’est grâce aux principes de ce chapitre que je le suis certainement devenu.Pour comprendre comment convertir vos clients en Fan, le livre s’appuie sur l’exemple de Susan Garrett, une entrepreneuse qui a connu le succès en faisant le pari de s’occuper exclusivement de ses clients les plus fidèles au détriment des autres.En plus de cet exemple, vous découvrirez un plan d’action qui vous permettra de fidéliser vos clients pour faire d’eux des acheteurs réguliers et d’améliorer la qualité de vos produits.Dans la troisième partie du livre, Sébastien Night explique pourquoi certains prospects ne se convertissent jamais en clients.Il explique entre autres que vos prospects arrivent à vous dans les pires conditions ( stress, angoisses, fatigue … )Pour régler ce problème, vous trouverez un système qui vous permettra d’aborder en douceur vos futurs clients. Cette technique leur laissera le temps de vous connaître et de prendre confiance avant de vous acheter un produit.Après vous avoir expliqué des principes de marketing et vous avoir donné des techniques qui amélioreront les résultats de votre entreprise, le livre Le secret des entrepreneurs libres s’attaque aux éléments qui peuvent vous faire échouer.Dans cette partie, Sébastien Night qualifie de « grains de sable » 4 éléments qui peuvent venir enrayer votre machine.Ces 4 éléments sont analysés et des solutions vous sont proposées si vous rencontrez ces problèmes.Vous trouverez entre autres de précieux conseils si vous avez peur des critiques et que ces dernières vous empêchent d’avancer vers la réalisation de vos objectifs.Sébastien Night explique aussi pourquoi il est important d’avancer accompagné de leaders et d’une équipe solide pour réussir.Vous découvrirez pourquoi cela vous permettra de gagner du temps et d’éviter certains pièges dans votre vie d’entrepreneurs.Dans ce chapitre, il vous sera aussi enseigné pourquoi vous devez créer votre Mastermind et vous saurez ce que vous devez faire pour le créer.Le secret des entrepreneurs libres se termine sur un chapitre qui délivre une série de conseils que vous pourrez mettre en oeuvre le jour où vous aurez atteint vos objectifs.Ces conseils vous permettront d’augmenter votre liberté et de vous tourner vers les personnes et projets qui auront le plus d’importance pour vous.Le livre Le secret des entrepreneurs libres est accompagné de plusieurs bonus dont un accès à des formations en vidéo et des interviews d’entrepreneurs libres.Personnellement, je recommande ce livre à toutes les personnes qui souhaitent réussir dans leur entreprise. Même si vous avez l’impression d’en savoir déjà beaucoup, ne sous-estimez pas ce que peut vous apporter ce livre.En ce qui me concerne, je le prends partout avec moi et je ne cesse de le relire pour m’imprégner le plus possible de ses enseignements et de ses principes.Si vous aussi vous souhaitez lire Le secret des entrepreneurs libres, vous pouvez commander ce livre sur Amazon en cliquant sur le lien ou l’image ci-dessous.