Chère amie, ce n'est pas facile et pour pouvoir être ami avec son ex cela dépend de votre histoire, de la rupture. On peut rester ami avec son ex mais toujours le cas et c'est un peu compliqué. Celui qui quitte veut rester ami alors que l'autre a toujours mal ou accepte en espérant le reconquérir.



Trois ans de relation ce n'est pas rien. Vous avez partagé beaucoup de chose, une intimité, une complicité, l'amour...Il y a souvent de l'hypocrisie dan sec genre de relation. Soyez honnête avec lui et avec vous et sans arrière pensée. Ecoutez ce que votre coeur vous dicte et mesurez le pour et le contre. Si vous voulez être son amie ou si c'est trop difficile de peur de vous donner de faux espoirs. Réfléchissez-y!!!