Report des législatives pour avril 2018 : satisfaction de Guy Christian Mavioga

« La décision de la Cour constitutionnelle est une bonne décision, nous aurons même souhaité que cela soit reporté au-delà du mois d’avril 2018 », a déclaré M. Mavioga, indiquant par la suite qu’il faudrait prendre beau plus de temps pour mettre en place les conditions de transparence électorale. Des conditions pour, selon lui, organiser désormais des élections non contestées au Gabon.



Parmi ces conditions de transparence, Guy Christian Mavioga a cité, la mise en place du Centre gabonais des élections (CGE), une structure qui sera constituée à parité entre les membres de la majorité et de l’opposition. Le CGE devra remplacer la Commission électorale nationale autonome et permanente (CENAP). Il est une des recommandations du dialogue national politique organisé du 28 mars au 25 mai dernier à l’initiative du président Ali Bongo.



Les résolutions du dialogue, imposent également entre autres, le redécoupage électoral et la mise en place d’une liste électorale fiable pour l’organisation des élections « beaucoup plus crédibles ».



L’opposant Guy Nzouba Ndama, soutien indéfectible du candidat Jean Ping à l’élection présidentielle du 27 août 2016, dénonce cette décision de la Cour constitutionnelle. « La cour constitutionnelle est instrumentalisée pour servir les desseins du Président de la République et du gouvernement », a-t-il fustigé dans une interview exclusive.



La décision de la cour constitutionnelle, décriée par l’opposition, marque un deuxième report des élections législatives. Le mandat (5 ans) des députés est expiré depuis décembre 2016.