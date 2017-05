Rapport d'expertise de la CAPPO : Proposition de sortie de crise au Gabon : Plan de paix, de réconciliation...

Comme annoncé dans son communiqué du 18 avril 2017 http://gabonreview.com/blog/dialogue-nationale-cappo-suspend-participation/ , la Coordination des Associations et Partis Politique de l’Opposition gabonaise en Europe pour le changement et l’alternance démocratique CAPPO, vient de livrer à l’opinion nationale et internationale sa contribution politique et patriotique dans le cadre d’un dialogue qu’elle voudrait, national, inclusif et souverain.





C’est un réquisitoire pertinent et sans appel, une analyse en profondeur de la crise politique que traverse notre pays depuis des décennies. Le document d’expertise CAPPO dépeint sans exclusive, les problèmes politiques, sociaux et économiques du pays qui jalonnent cette crise. Ce document pose également une analyse détaillée sur le problème de mono-gouvernance, la répression policière et judiciaire, l’absence de transparence qui a prévalu lors de chaque échéance électorale de 1968 à ce jour.



Mais la CAPPO ne se limite pas simplement à nommer ces problèmes qu’elle qualifie de graves et de dangers réels sur la stabilité du Gabon ; la Coordination de la CAPPO appelle à la promulgation de la Seconde République qui résulterait d’une transition Républicaine. Elle propose un ensemble de solutions idoines sur chacun des problèmes soulevés à la fois sur le plan politique, social et économique.





C’est donc un document riche d’efforts patriotiques au profit de la modernisation des institutions, de la consolidation de l’État de droit et de la cohésion sociale au Gabon. Un document d’expertise appelé par ses auteurs : Plan de Paix, de Réconciliation Nationale et de Transition Apaisée qui se doit d’être à l’étude par les organisateurs du dialogue d’Agondje. Le directoire de la CAPPO a fait savoir qu’il transmettrait ce document d’expertise aux organisations internationales et Panafricaines (ONU, UE, UA), ainsi qu'aux autorités "dites"compétentes au Gabon.





Document d’expertise ci-joint, bonne lecture!



Coordination Générale de la CAPPO