Qui sont les membres du bureau du dialogue politique d’Ali Bongo ?

Ce bureau est composé de 16 membres et de 4 facilitateurs commis pour débloquer les débats si un consensus n’est pas trouvé en plénière. Chose curieuse, le patron de l’Administration publique gabonaise, Emmanuel Issoze Ngondet, est finalement logé dans la délégation de la majorité à ces assises aux cotés du secrétaire général du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir depuis 1968). Autre fait notable, ce Bureau sera directement rattaché à la Présidence de la République, donc aux services d’Ali Bongo à l’origine de sa tenue.





Coté opposition, la délégation sera présidée par René NDEMEZO’OBIANG et Pierre Claver MAGANGA MOUSSAVOU, deux leaders qui avaient vite fait d’accepter la main-tendue que leur offrait Ali Bongo au terme d’une présidentielle qui a divisé le pays en deux. Chaque délégation politique des deux camps (majorité et opposition) se compose de 8 personnes : deux présidents, deux vice-présidents, deux rapporteurs et deux rapporteurs adjoints.



La liste des facilitateurs se compose uniquement d’hommes d’église et d’imam dont le très controversé archevêque Basile MVE ENGONE et l’Imam président Ismael OCENI OSSA. Des religieux appelés à débloquer les échanges entre majorité et opposition qui s’opposeront du 11 avril au 6 mai sur les questions de l’avenir du pays, étriqué par l’annonce de la réélection d’Ali Bongo et les violences policières qui ont endeuillé de nombreuses familles gabonaises.



Voici la composition intégrale du bureau du dialogue politique d’Ali Bongo ouvert du 28 mars au 10 mai à Libreville :



DÉLÉGATION DE LA MAJORITÉ



- CO-PRESIDENTS :

• Emmanuel ISSOZE NGONDET

• Faustin BOUKOUBI



- CO-VICE-PRÉSIDENTS :

• Jean Boniface ASSELE

• Guy Christian MAVIOGA



- CO-RAPPORTEURS :

• M. Ali Akbar ONANGA Y’OBEGUE

• Mme Léontine MEBALE



- CO-RAPPORTEURS ADJOINTS :

• M. Eric DODO BOUNGUENDZA

• Mme Marie Rosine ITSANA



DÉLÉGATION DE L’OPPOSITION



- CO-PRESIDENTS :

• René NDEMEZO’OBIANG

• Pierre Claver MAGANGA MOUSSAVOU



- CO-VICE-PRÉSIDENTS :

• Marcel Robert TCHORERET

• Bonaventure NZIGOU MANFOUMBI





- CO-RAPPORTEURS :

• M. Thierry D’Argendieu KOMBILA

• Mme Monique ROKITA



- CO-RAPPORTEURS ADJOINTS :

• Pacôme POUTOU DIDOUMOU

• Aleck NZIENGUI NZIENGUI



FACILITATEURS NATIONAUX DU DIALOGUE POLITIQUE



- CO-FACILITATEURS :

• Monseigneur l’Archevêque Basile MVE ENGONE

• Révérend Pasteur Président Jean Jacques NDONG EKOUAGHE

• Imam Président Ismael OCENI OSSA

• Révérend Pasteur Michel Francis MBADINGA



