Qui est Makao, ce colosse de 2,13 m garde de corps de Macron ?

Emmanuel Macron n'a pas à craindre pour sa sécurité, surtout pour ce qui est de son garde du corps. «Goliath», comme le surnomment certains médias de l'Hexagone, mesure 2,13 m. Il suit le nouveau président français comme son ombre depuis plus de neuf mois.



On ne connaît pas grand-chose du colosse, si ce n'est son prénom Makao, le fait qu'il est né à Kinshasa au Congo (RDC) et celui... qu'il ne passe pas inaperçu! Tellement, d'ailleurs, que le 6 mai dernier, une journaliste de l'AFP qui suivait la campagne d'Emmanuel Macron a photographié le garde du corps lors d'une apparition publique de celui qui n'était alors que candidat à la présidence. Elle a raconté que «tout le monde faisait la queue pour faire un selfie avec lui».



Emmanuel Macron lui-même avait rigolé début mars sur la présence «encombrante» à ses côtés de Makao. Dans une vidéo diffusée par l'émission de TMC «Quotidien», on pouvait entendre le président élu parler aux journalistes. «Vous avez quelqu'un derrière vous», avait-il dit en faisant référence à Makao. Et puis, en s'adressant à lui, il avait ironisé: «Faites gaffe de ne pas tomber là. Vous pouvez tuer quelqu'un».