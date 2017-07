Quel déodorant sain pour moi ?

Sans paraben, ni alcool, ni sels d'aluminum, ces soins absorbent l'humidité et éliminent les odeurs en respectant votre peau. Choisissez celui qui répond le mieux à vos exigences.



Contrairement aux anti-transpirants, les déodorants ne bloquent pas le processus naturel de la transpiration avec des agents tels que les sels d'aluminium. Ils limitent juste la sensation d'humidité et empêchent les mauvaises odeurs, grâce à des actifs comme les huiles essentielles, le talc ou l'eau thermale. Une expérience naturelle à tenter, sans risque pour la peau…



1/ Vous voulez une formule douceur ?



Préférez celle du Baume sans parfum d'Acorelle. Sans alcool, ni huiles essentielles, elle est l'alliée des peaux sensibles. Et tandis que bicarbonate de soude et thé vert régulent votre transpiration, un duo beurres végétaux-huile de coco bio vous assure un confort maximal. Sa texture sans parfum et son fini poudré sans trace blanche vont vous séduire. Petit plus : sa formule douceur convient aux femmes enceintes.



Le conseil : Afin de pouvoir déposer le film protecteur sur vos aisselles, pensez à ramollir la surface du stick solide en l'humidifiant sous l'eau avant de l'appliquer,



2/ Vous voulez une efficacité non-stop ?



Misez sur le déodorant Minéral de Vichy. Dopé en calcium, magnésium, sodium et carbonate, ce déo bille va renforcer la protection et l'équilibre naturels de votre peau. Pour éliminer les odeurs, un complexe de zinc et de gluconate qui vous assurera jusqu'à 48 heures de tranquillité. A l'application, savourez son effet frais et glissez-vous sans attendre dans votre petit haut .



3/ Vous voulez pouvoir vous épiler juste avant l'application ?



Grâce à la formule à la glycérine et à la sève d'aloé du Déodorant Mini Micro-Talc Fraîcheur d'Aloe de Cadum, la peau sensible de vos aisselles épilées est à la fois apaisée et hydratée dès l'application. L'action absorbante du micro-talc est associée à l'oxyde de magnésium pour neutraliser les odeurs.



Le conseil : éloignez le spray de la peau car, à cause de sa formule compressée, il est assez puissant. Mais vous apprécierez sa large diffusion qui couvre bien toute la zone.



4/ Vous voulez du 100 % naturel ?



Optez pour le déo Roll-On 24 H à la Grenade de Weleda. Enrichi à l'eau distillée d'hamamélis et à l'extrait de réglisse bio, il purifie pendant 24 heures puis apaise vos aisselles durablement. Des huiles essentielles d'orange et de vanille vous garantissent une sensation de bien-être.



5/ Vous voulez éviter les réactions



L'eau thermale est l'atout anti-rougeur et sécheresse du Déodorant Hypoallergénique de Jonzac. Ses sels minéraux apaisent et régénèrent la peau. En renfort, du zinc aux vertus antibactériennes vient compléter l'action absorbante du talc de Luzenac. A l'application, sa texture aqueuse rafraîchit agréablement, puis disparait laissant une sensation effet peau nue.