Quand Brigitte Macron évoque l'infidélité de son mari Emmanuel

Il est en pleine campagne. Emmanuel Macron espère accéder au poste de Président de la République dans un mois. Au delà de la politique, le couple qu'il forme avec Brigitte Macron, qui a d'abord été son professeur, fait beaucoup parler. Il a aujourd'hui 39 ans. Elle en a 63. Et ni les fonctions passées et éventuelles à venir, ni leur différence d'âge, vient perturber leur mariage.



Brigitte Macron n'a pas de problèmes pour évoquer leur relation et on dirait bien qu'elle a envisagé, à un moment, que son mari puisse avoir envie d'aller voir ailleurs. Il s'est confiée de façon informelle sur le sujet. Et c'est la journaliste du Figaro, Anne Fulda, invitée dans l'émission C l'hebdo, qui a répété ses propos. Pour elle, pas de doutes, si Emmanuel Macron venait à lui être infidèle, ce ne serait pas pour le plaisir charnel, mais bien parce qu'il serait amoureux.



L'infidélité d'Emmanuel Macron a en effet été un vrai sujet et surtout une énorme rumeur ces derniers mois. Avant même qu'il parte en campagne, officiellement, pour devenir Président de la République, un bruit courait quant à une éventuelle relation extra-conjugale de l'ancien ministre de l'économie. Histoire d'en ajouter, Emmanuel Macron aurait non seulement été infidèle, mais, en plus, avec un homme. En effet, c'est avec Mathieu Gallet, le président de Radio France, que certains ont tenté de lui faire vivre une relation amoureuse.



A priori Emmanuel Macron a pour l'instant d'autres préoccupations, et ne compte pas tout de suite donner raison à sa femme quant à la façon dont il pourrait la tromper et / ou la quitter !



