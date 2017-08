Puma veut recruter Usain Bolt après sa dernière course

Le coureur le plus rapide de l'histoire, le facétieux sprinter Jamaïcain Usain Bolt, s'apprête à prendre sa retraite, a-t-il annoncé à plusieurs reprises. À moins qu'il ne s'offre une dernière compétition, comme il l'avait finalement décidé après Rio, il courra son dernier sprint aux mondiaux d'athlétisme à Londres ce samedi. Une mauvaise nouvelle pour son sponsor Puma, dont le Jamaïcain est sans doute, de toute son écurie d'égéries, la plus visible avec Rihanna? Au contraire, à en croire la marque.



L'athlète le mieux payé au monde "deviendra encore plus important pour nous s'il ne court pas", affirme le patron de la marque du groupe Kering, Bjorn Gulden, au Handelsblatt ce 4 août. L'Allemand qui dirige la marque depuis 2013 prévoit visiblement de proposer un job à l'icône de l'athlétisme aux 6 médailles d'or olympiques.



Il pourrait "gérer nos affaires dans les Caraïbes"



"Usain peut passer plus de temps avec nous, en apportant son expertise sur les produits, le marketing, les événements et bien d'autres choses. Je peux même le voir gérer nos affaires dans les Caraïbes", a ainsi déclaré Bjorn Gulden.

Quant aux conditions d'embauches, de salaire et de temps de travail, la direction de la marque paraît très ouverte à la discussion: " il existe de nombreuses options pour une coopération future", a ajouté son patron. Des options qui seront négociées plus tard, quand Usain Bolt aura "fini de courir". Sachant qu'actuellement, le contrat entre la marque et le sportif est évalué à 10 millions de dollars par an.

En tout cas, en 15 ans de contrats, Usain Bolt a apportébien plus à la marque que sa notoriété. D'ailleurs sans le sprinter, peut-être que Puma la bicéphale, à la fois prescriptive sur la mode et ultra-technique sur le sport, se serait contentée d'un seul segment. " Je crois qu'Usain est l'une des raisons pour lesquelles Puma est toujours active dans le sport", affirme ainsi son directeur depuis 2013. Il fait "partie de la famille Puma".