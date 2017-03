Protestation à Franceville suite au décès suspect d’un burkinabé

Les manifestants ont arpenté les rues et avenues de Franceville en brandissant des photos de la victime morte étalée dans une civière. Ils sont passés devant le siège de la police judiciaire, la mairie de Franceville et le gouvernorat où ils auraient déposé un mémorandum au gouverneur de la province, Jacques Denis Tsanga.



Bonssa Issufu, a été interpellé suite au cambriolage d’une maison dont il était le gardien de nuit. La résidence appartenait à un ancien ambassadeur à la retraite. Les malfrats auraient emporté une importante somme d’argent et des biens précieux.



Soupçonné d’être de connivence avec les malfrats, Bonssa Issufu a été interpelé puis gardé à vue. L’interrogatoire qui a tourné court aurait été musclé. « Il était déjà mort en cellule, après ils sont allé le déposé à la clinique Le Menaye », a confié à Gabonactu.com, une source bien introduite.



Pour ses frères, ce jeune burkinabé a été liquidé par la PJ. D’où la colère qu’ils ont tenu à manifester dans les rues.



La ville a été très marquée par cette manifestation qui a regroupé quasiment tous les commerçants ouest-africains. Le marché, les boutiques et même les transporteurs en commun ont arrêté de travailler.



Aucune version officielle n’est disponible sur cet incident qui s’est produit dans une ville où la vie et les affaires sont ordinairement paisibles.



Antoine Relaxe