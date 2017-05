Présidentielle française - Gabon : "il était surtout question de faire échouer Le Pen"

« Il était question de faire échouer Le Pen », a lancé, sourire aux lèvres, un employé de l'Institut français du Gabon, sous le couvert de l'anonymat. L'étudiante franco-gabonaise Dupont Biyoumba soutient également que la victoire d'Emmanuel Macron « est un vote contre l'idéologie nationaliste de Le Pen, dans une Europe en proie à de nombreuses difficultés ». « Je suis très heureuse. Le Pen est une petite Trump et sa politique migratoire ne présageait rien de bon pour les ressortissants africains. Je souhaite simplement que le nouveau président français fasse avancer la démocratie en Afrique. Nous n'avons pas besoin d'un président raciste ou xénophobe », a ajouté la jeune étudiante.



Une victoire contre le fascisme





Pour Hugues Obiang Poitevin, un Franco-Gabonais, consultant culturel, le second tour de la présidentielle française opposait les intérêts du monde de la finance au fascisme. « Le peuple français a choisi avec Macron le moindre mal, le capitalisme, mais je crois en réalité que les deux candidats ont oublié dans leur programme l'essentiel : la protection de l'environnement qui constitue l'avenir de l'humanité. Rien ne va changer. Les pauvres seront toujours plus pauvres », a-t-il déclaré.



Un espoir pour l'économie



« Avec Emmanuel Macron, nous espérons plus de croissance pour l'économie française. C'est un homme neuf, il n'a pas l'expérience politique, mais nous pouvons lui faire confiance avec son réseau dans le monde de la finance pour relever le défi. Il a promis de réduire la taille de la fonction publique et les taxes des entreprises. Nous attendons de voir comment il va réaliser son programme et relancer l'économie dans un contexte de morosité mondiale », a dit Gory Dickinson, franco-américain, éducateur. Le nouveau président séduit également les hommes d'affaires. « Macron a de nombreux atouts : sa jeunesse et son expérience dans le secteur de l'économie. Nous attendons beaucoup de lui », a confié sous le couvert de l'anonymat un opérateur économique français installé au Gabon depuis 20 ans. Le septuagénaire ajoute : « Nous avons besoin de plus de protection sociale à l'étranger et demandons au futur gouvernement français d'augmenter l'appui au développement en Afrique, notamment l'aide au secteur privé qui capte actuellement très peu d'opportunités offertes par les institutions financières aux peuples africains. »



De nombreux espoirs



Le Franco-Turc Erdal Unlu, enseignant à Libreville, a invité le nouveau président français Emmanuel Macron à faire avancer la démocratie dans le monde, notamment en Turquie où les démocrates sont « constamment opprimés ». Akwe Tristan, fonctionnaire gabonais au ministère de la Communication, réagit : « J'estime que c'est le vent du renouveau qui souffle en France avec l'élection d'Emmanuel Macron. Il a balayé les vétérans. Tout ce que nous espérons est qu'il fasse souffler ce vent du renouveau dans la politique africaine de la France. » Mohamed So de la Guinée-Conakry, taximan à Libreville, souhaite également que l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en France fasse bouger les lignes dans son pays, afin de stopper la spirale de la pauvreté et du chômage à l'origine de la forte immigration des jeunes. Une idée que soutient aussi le jeune Ivoirien Ben Adams Doumbia, commerçant, qui affirme que « la France de Macron doit investir dans la lutte contre le chômage en Afrique, afin de permettre aux jeunes du continent de réaliser leurs rêves sur place ».



Aux Africains de développer l'Afrique



Pour le Franco-Gabonais Samson Ngomo, banquier et président de la commission de la mise en place du fonds d'aide agricole (Gabon), l'Afrique ne doit rien attendre d'Emmanuel Macron. « Il a été voté par le peuple français pour défendre les intérêts de la France. Il ne fera pas plus que ses prédécesseurs pour le continent. C'est un jeune leader politique qui a compris comment fonctionne son pays. Il ne faut pas rêver en Afrique. Il appartient aux Africains de travailler pour le développement de leurs peuples », déclare-t-il. Un point de vue partagé par le Camerounais Mohamed Ndjikam, qui affirme : « Il n'y aura pas de changement pour le continent, notamment en Afrique centrale. Les Africains n'ont pas à être fiers de la victoire de Macron. Il nous intéresse tout simplement parce qu'il semble ne pas être raciste, alors que nous voulons plutôt un président français capable de faire tomber les dictatures en Afrique. » Mais capable aussi, selon Saturnin Andjali, agent à la mairie centrale de Libreville, de nouer avec les pays africains un partenariat économique gagnant-gagnant, car « l'Afrique des colonies est terminée ».



lepointafrique