Présidentielle : Emmanuel Macron jugé le plus convaincant après le débat, selon deux sondages

Emmanuel Macron grand gagnant du débat télévisé de TF1 ? C'est, en tout cas, ce qui ressort de deux sondages réalisés juste après l'exercice qui a opposé cinq candidats à la présidentielle, lundi 20 mars. A la question "Qui a été le plus convaincant ?", le candidat d'En marche ! se classe en première place avec 29%, devant Jean-Luc Mélenchon (20%), puis François Fillon et Marine Le Pen (à égalité à 19%), selon une enquête Elabe* pour BFMTV. Le candidat socialiste, Benoît Hamon, arrive en dernière position, à 11%.



Un second sondage OpinionWay* pour Le Point donne le même vainqueur. A la question "Lequel vous a le plus convaincu ?", 25% des téléspectateurs ont donné le nom d'Emmanuel Macron.



La suite du classement diffère cependant, avec Marine Le Pen et François Fillon ex æquo sur la deuxième marche (19%), devant Jean-Luc Mélenchon (15%). Là encore, Benoît Hamon a été jugé le moins convaincant (10%).



Macron en tête des recherches Google



Les recherches Google sont une autre donnée intéressante pour jauger l'intérêt suscité par les candidats pendant le débat. Le nom d'Emmanuel Macron a été le plus tapé sur le moteur de recherche, avec 30% des requêtes.



L'ancien ministre est suivi de Jean-Luc Mélenchon (21%), Benoît Hamon (19%), François Fillon (12%) et Marine Le Pen (12% également). Les autres candidats représentent 5% des recherches. Google précise que ces statistiques tiennent compte des recherches effectuées sur le moteur de recherche, YouTube et Google Actualités.



*Le sondage Elabe a été réalisé auprès d'un échantillon de 1 157 téléspectateurs âgés de 18 ans et plus, ayant regardé le débat, issu d'un échantillon national représentatif de 4 011 personnes constitué selon la méthode des quotas. Ils ont été interrogés par internet en fin d'émission.



Le sondage Opinion Way a été réalisé sur un échantillon de 1 037 téléspectateurs ayant regardé le débat, issu d'un échantillon national représentatif de 4 220 personnes. Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,5 à 3 points au plus pour un échantillon de 1 000 répondants.