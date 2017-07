Pourquoi vous devriez mettre un citron coupé sur votre table de chevet

Un désodorisant naturel et bon pour le moral



Il existe une multitude de parfums d'ambiance pour parfumer notre intérieur, mais ils contiennent bien souvent des produits chimiques et toxiques. Or, le citron constitue un parfait substitut naturel et son parfum aurait même le pouvoir d'améliorer notre humeur et de réduire notre anxiété.



Un antibactérien efficace



Outre son doux parfum énergisant, le citron est un antibactérien puissant capable d'absorber les bactéries présentes dans l'air. En déposant quelques tranches de cet agrume sur notre table de chevet, ces dernières se chargeront également de nettoyer et purifier nos poumons. Une astuce utile à tous donc, notamment lorsqu'on on est sujet à des allergies ou quand les épidémies de grippe font leur apparition.

Pour que nos morceaux de citron conservent un maximum de vertus, on en change les tranches tous les soirs.