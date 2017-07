Pourquoi n’oublie-t-on jamais son premier amour ?

Qui est notre premier amour ?



Il est très facile de répondre à cette question, d’ailleurs nous avons tous la réponse. Notre premier amour n’est pas celui de l’école, c’est celui que nous avons connu en fin d’adolescence voire juste après. D’ailleurs, ce premier amour marque la fin de l’enfance et le début de la vie d’adulte. Il marque aussi les premiers émois amoureux.

Vivre son premier amour est une grande étape de notre vie. C’est aussi une étape très constructive qui nous fait grandir. Toute notre vie, il sera une référence, un point de comparaison ou simplement un doux ou douloureux souvenir.



Des sentiments forts encore inconnus



Ce qui marque le premier amour, c’est la grande nouveauté des sentiments qui l’accompagnent. Dès notre plus jeune âge, nous sommes très attachés à nos parents, notre famille et parfois à nos amis. Nous tenons à ces personnes et la vie sans eux nous parait impossible.



Le premier amour est différent car les sentiments qui l’accompagnent sont nouveaux ! Ils n’ont jamais été éprouvés auparavant mais le seront sans doute à l’avenir. Comme ils sont inconnus, ils sont nettement plus puissants et peuvent être déstabilisants. C’est ce qui fait que nous n’oublions pas cette expérience.



Un point de départ dans notre vie sentimentale



Le premier amour marque aussi le début de notre vie sentimentale. Certains d’entre nous auront une seule histoire d’amour dans leur vie, d’autres en auront plusieurs. Ces expériences sentimentales seront plus ou moins puissantes et donc plus ou moins marquantes. Le premier amour reste unique et sera une référence pour toutes les futures histoires.



Le premier amour est associé à la découverte de la sexualité. Là encore, la nouveauté est au rendez-vous. Comme les sentiments, ces nouvelles sensations sont puissantes car inconnues.



Une histoire idéalisée



Avant de vivre notre premier amour, nous l’idéalisons. Il faut dire qu’entre les romans que nous lisons et les comédies sentimentales que nous visionnons, nous avons des références plus ou moins réalistes. Quelques années après cette première histoire d’amour, nous l’idéalisons encore même si celle-ci n’a pas été parfaite.



Difficile d’oublier son premier amour



On n’oublie pas son premier amour pour diverses raisons. Il faut dire que cette histoire est un souvenir de notre jeunesse, une période marquée par la liberté et l’insouciance. Quand on vit notre premier amour, on pense à l’avenir, au mariage, aux enfants que nous aurons… Cette histoire ne peut pas se finir !



Pour en mettre fin à cette histoire qui prend beaucoup de place, il suffit parfois de revoir notre amour de jeunesse. On se rend compte qu’il n’est pas parfait, qu’il a changé, bref qu’il ne nous correspond plus. Cette rencontre peut marquer un nouveau départ dans notre vie et nous faire oublier la version idéalisée de notre premier amour.