Pourquoi la guerre est devenue possible avec la Corée du Nord

Une fois de plus, la une du magazine britannique "The Economist" résume à merveille un enjeu complexe. On y voit un "champignon" nucléaire s'élever dans le ciel et former deux visages qui s'observent avec méfiance : le Nord-Coréen Kim Jong-un et l'Américain Donald Trump. Le "champignon", pour sa part, est made in Korea, celle du Nord évidemment, et le fruit de l'esprit insondable de son leader, Kim Jong-un. Au-dessus, trois petits mots : "It could happen", ça pourrait arriver.



De tous les risques d'une planète qui n'en manque pas, celui d'une guerre autour et à cause du nucléaire nord-coréen est aujourd'hui le plus élevé. Pendant longtemps, j'ai été de l'avis, à chaque nouvel essai nucléaire ou lancement de missile balistique nord-coréen, qu'un conflit était impossible, même quand d'autres échafaudaient des scénarios de troisième guerre mondiale.



Kim Jong-un, l'homme le plus dangereux de la planète



"Tout le monde serait perdant"



Ce qui a changé, c'est d'abord l'élection de Donald Trump, un président aussi ignare en géopolitique qu'impulsif et imprévisible, et la montée en puissance de Xi Jinping, le leader chinois le plus puissant des trente dernières années, devenu numéro un du parti communiste chinois en 2012 et qui s'apprête à se faire couronner pour un second mandat de cinq ans à l'automne.



"The Economist" échafaude lui aussi un scénario de guerre fondé justement sur le croisement entre la provocation de Kim Jong-un et le machisme impulsif de Donald Trump. Le scénario de "The Economist" se termine mal, puisqu'une frappe punitive américaine sur les installations militaires nord-coréennes provoque une attaque nucléaire de Pyongyang sur son voisin du Sud, et une riposte nucléaire américaine sur le Nord, tuant évidemment Kim Jong-un mais aussi des centaines de milliers de civils. Comme le souligne le magazine, "tout le monde serait perdant".



Missile intercontinental : "La Corée du Nord ne bluffe pas"



Ce scénario catastrophe, qui verrait ainsi le premier usage militaire du nucléaire depuis Hiroshima et Nagasaki en 1945 et sa relégation depuis au rang d'arme de dissuasion, peut sembler extrême, mais il n'est pas totalement irréaliste pour la première fois. D'abord parce que la Corée du Nord a réalisé de réels progrès non seulement dans sa maîtrise de l'arme nucléaire, mais aussi des technologies balistiques. Mais aussi parce qu'il n'existe, dans ce dossier, que des mauvaises solutions, et que le risque existe donc de choisir la pire.



Xi Jinping, le "nouvel ami"



Les Américains peuvent légitimement se sentir menacés par un pays qui professe à longueur de journée sa haine de l'Amérique et s'approche dangereusement du point où il maîtrisera la capacité d'installer une charge nucléaire sur un missile capable de toucher la côte Ouest de l'Amérique. Il est sans doute déjà en capacité, ou proche de l'être, de frapper des cibles rapprochées comme la Corée du Sud, le Japon, et les bases américaines qui s'y trouvent, et même un peu plus loin le territoire américain de Hawaï.



Donald Trump a tweeté au début de l'année, après un premier test de missile nord-coréen, "it won't happen", "ça ne se produira pas". Une affirmation qu'il est bien en peine, aujourd'hui, de traduire en actions, d'autant que des mots agressifs sur un tweet ont l'art de susciter, chez Kim Jong-un, l'envie de continuer en étant certain d'avoir gagné l'attention de l'homme censé être le plus puissant du monde.



Dans un premier temps, Donald Trump pensait avoir trouvé une solution simple à un problème compliqué en déléguant la solution du problème nucléaire nord-coréen à la Chine. Il pensait avoir convaincu son "nouvel ami" Xi Jinping début avril dans le cadre idyllique de Mar-a-Lago, en Floride, entre poire et fromage, et surtout tir de missiles sur la Syrie annoncés à son interlocuteur chinois à l'heure du dessert.



Après quelques tweets encourageants, Donald Trump tweete de nouveau son dépit de voir la Chine refuser d'utiliser réellement son influence pour amener Pyongyang à la raison, même si Pékin a voté avec Washington les nouvelles sanctions contre la Corée du Nord au Conseil de Sécurité de l'ONU.



Stratégie asiatique



Ce que Donald Trump a visiblement du mal à comprendre, c'est que la Chine inscrit la Corée du Nord dans sa vision d'ensemble de sa stratégie asiatique, et pas comme un problème isolé. Ce qui explique que, bien qu'elle en ait les moyens, étant le seul point de passage du carburant et du ravitaillement nord-coréen, la Chine refuse de "tordre le bras" d'un pays qu'elle ne considère plus depuis longtemps comme un "allié", malgré l'existence d'un traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre les deux pays, signé en 1961, à l'époque de Mao Zedong (qui, rappelons-le, a perdu un fils pendant la guerre de Corée (1950-1953) dans laquelle un million de "volontaires" chinois furent engagés.



La Chine se sent aujourd'hui assez puissante pour revendiquer son rôle de puissance dominante en Asie, rôle occupé depuis 1945 par les Etats-Unis. Pour la Chine, il ne s'agit que d'un juste retour des choses, la fin d'une parenthèse de plus d'un siècle et demi depuis la rencontre avec les Européens qui mit fin à la domination de l'empire chinois sur le continent.



Dans cette vision, il faut éviter que les Etats-Unis ne profitent d'un effondrement éventuel du régime nord-coréen, suivi d'une réunification sous l'égide du Sud plus puissant économiquement, pour permettre aux Etats-Unis d'étendre leur influence sur toute la péninsule, et même, cauchemar de Pékin, étendre sa présence militaire très forte dans le sud jusqu'à la frontière terrestre chinoise.



Comment comprendre le grand bluff des superpuissances ?



Unilatéralisme ou diplomatie



Dans la ville chinoise de Dandong, séparée de la ville nord-coréenne de Sinuiju par le fleuve Yalou, principal point de passage entre les deux pays, les Chinois ont conservé comme une piqûre de rappel la carcasse du pont métallique détruit par un bombardement américain pendant la guerre de Corée. Un pont moderne a été construit à côté mais l'ancien est devenu une relique au sens politique évident.



Un ami fin connaisseur de l'état d'esprit des dirigeants chinois a parié qu'en cas d'action militaire américaine contre le régime nord-coréen, la Chine déploierait des troupes en Corée du Nord, peut-être même jusqu'au 28e parallèle qui sépare les deux Corée depuis l'armistice de 1953, pour éviter l'effondrement du régime de Pyongyang, quelle que soit sa vision méprisante du leadership nord-coréen.



Alors que peut faire Donald Trump ? Il peut ignorer tous ces éléments et considérer que les Chinois accepteront le fait accompli d'un unilatéralisme américain qui a déjà fait ses preuves par le passé... A ses risques et périls. Ses généraux et son chef de la diplomatie, Rex Tillerson, sont visiblement contre, mais la tentation est forte pour le président américain, frustré sur plusieurs autres "fronts", de chercher un succès qu'il peut croire "facile" dans cette partie du monde qui ne l'intéresse guère.



Ou alors il peut entrer dans une voie diplomatique qui a déjà été testée sans succès par le passé, mais reste le meilleur moyen de régler un problème de ce type. Après tout, dans l'affaire iranienne, il a fallu de très nombreuses années aux négociateurs du "P5+1" pour parvenir à l'accord que, il est vrai, Donald Trump veut aujourd'hui détruire. D'autant qu'à la différence de l'Iran, la Corée du Nord a déjà l'arme nucléaire et un accord ne fera sans doute que l'entériner, l'encadrer, la rendre aussi inoffensive que possible (si c'est possible).



5 questions sur la bombe atomique de Kim Jong-un



Ere post-américaine



Depuis Bill Clinton, chaque président des Etats-Unis a tenté de négocier avec les Nord-Coréens. La secrétaire d'Etat Madeleine Albright avait même été fêtée dans un stade de Pyongyang à un moment où la négociation semblait prometteuse. Mais les Nord-Coréens n'ont jamais respecté leurs engagements de cesser de travailler à leur arme nucléaire, soupçonnant les Américains, de leur côté, de ne pas avoir renoncé à un "regime change", à renverser le pouvoir du clan Kim à Pyongyang.



Si "deal" il doit y avoir, il doit en effet répondre à plusieurs préoccupations dont certaines sont d'ordre politique et juridique, comme mettre officiellement fin à l'état de guerre hérité de 1953, car il n'y a jamais eu de traité de paix, juste une armistice ; mais d'autres sont géopolitiques comme la place respective des Etats-Unis et de la Chine dans le cadre asiatique ; d'autres enfin d'ordre psychologique comme la certitude de part et d'autre des intentions maléfiques de l'autre.



"L'imprévisibilité de Trump augmente le risque de conflit avec la Chine"



Le problème, comme le souligne un analyste australien, est qu'"il n'y a pas de politique asiatique chez Trump, et il n'y en aura sans doute pas". Et c'est sans doute un obstacle de taille. Cet analyste, Michael Wesley, de l'université nationale d'Australie, souligne justement que "Trump observe l'Asie différemment de chacun de ses prédécesseurs depuis Theodore Roosevelt. Là où ils voyaient l'Asie comme essentielle pour la prospérité américaine, Trump pense que l'Asie se développe en exploitant la générosité américaine". Cette vision, ou plutôt absence de vision, fait entrer selon lui l'Asie dans une ère "post-américaine", et pousse les pays de continent à se montrer plus accommodants vis-à-vis de la puissance émergente chinoise.



Au-delà des excentricités de Kim Jong-un, et des dangers réels du nucléaire nord-coréen, c'est l'essentiel de ce qui se joue derrière la partie de bras de fer engagée avec Donald Trump. C'est ce qui fait de ce conflit potentiel le plus dangereux au monde aujourd'hui, et rend la prophétie de la couverture de "The Economist" crédible en espérant qu'elle ne soit pas probable.



Pierre Haski

nouvel obs