Pourquoi la Chine n'arrive pas à exporter ses voitures

Les exportations de véhicules "made in China" ont augmenté de 26% à 396.000 unités sur les six premiers mois de l'année. Ces chiffres restent encore… très faibles. L'industrie automobile locale exporte à peine 3% de sa production. Les prix sont bas, la qualité et la fiabilité médiocres.



A LIRE AUSSI : Le premier rival chinois d'Airbus et Boeing prend son envol Les exportations de véhicules depuis la Chine ont augmenté de 26% à 396.000 unités (273.000 voitures particulières et 123.000 véhicules utilitaires) sur les six premiers mois de l'année, selon les statistiques officielles. La plus grosse part de ces exportations est imputables aux marques chinoises elles-mêmes. Chery a ainsi envoyé depuis la Chine 54.000 unités au premier semestre (+ 62%). Toutefois, Volvo et General Motors exportent aussi vers les Etats-Unis des modèles qu'ils assemblent en Chine. Le pays compte exporter 750.000 unités au total cette année.



Ces chiffres sont à relativiser. L'industrie automobile dans son ensemble exporte à peine 3% des 13,5 millions de véhicules fabriqués dans l'ex-Empire du milieu au premier semestre. Une part très faible. Les marques chinoises restent en effet polarisées sur leur énorme marché intérieur, où elles ont écoulé 4,94 millions d'unités(+4,3%) en six mois, avec une part de marché croissante dans le pays qui atteint un pic de 44% au premier semestre 2017.

Devant l'ampleur de leur marché intérieur, les constructeurs chinois n'ont donc pas un besoin vital d'exporter, contrairement aux firmes japonaises ou coréennes.



A l'étranger, les marques de l'ex-Empire du milieu vendent surtout dans les pays du Moyen-Orient, notamment en Iran, en Afrique et sur quelques marchés sud-américains. Il sont aussi présents en Russie. Les modèles sont achetés dans ces régions à cause de leurs prix très bas ou des relations économiques privilégiées, comme entre la Chine et l'Iran.l qui freine l'expansion des marques européennes ou américaines. Les parts de marché des chinois restent toutefois faibles sur les divers marchés étrangers. Les marques chinoises n'ont ainsi vendu au total que 18.600 véhicules sur six mois en Russie, soit 2,5% à peine du marché.



Fiabilité douteuse, service médiocre



Les constructeurs chinois ont en tous cas renoncé pour le moment à partir à l'assaut des marchés nord-américain et européen, extrêmement exigeants sur la qualité. Car les Geely, Chery ou autres Lifan proposent des véhicules à l'esthétique flatteuse, mais à la technologue rustre, peu écologiques, mal finis et à la fiabilité douteuse. Leur service après-vente est également réputé médiocre. qui ambitionnait au début de la décennie de s'implanter commercialement sur le Vieux continent avec des véhicules conçus par une équipe internationale (avec beaucoup d'allemands) a notamment déclaré forfait. Si les marques automobiles chinoises sont encore absentes, les comme Yutong sont en revanche passés - discrètement - à l'offensive en Europe occidentale!



Les constructeurs automobiles chinois n'ont toutefois pas dit leur dernier mot. Ils visent toujours une installation en Europe et en Amérique du nord, mais à moyen terme et avec des produits très particuliers. Geely mise ainsi sur une toute nouvelle marque, Lynk&Co, qui devrait démarrerautour de 2019 sur le Vieux continent. Ses véhicules seront très… européens, puisqu'ils partageront plate-forme et moteurs avec le propriété de Geely.

Les exportations de modèles occidentaux fabriqués en Chine devraient également monter en cadence. Selon le consultant IHS, GM pourrait exporter à partir de l'ex-Empire du milieu 50.000 véhicules cette année et monter jusqu'à 150.000 vers 2020. Ford a annoncé récemment qu'il délocaliserait la fabrication de sa future Focus compacte, destinée à l'Amérique du nord, des Etats-Unis vers la… Chine. Enfin, la future grande berline DS X83 (nom de code interne) du groupe PSA, qui apparaîtra fin 2019, sera en principe exclusivement assemblée en Chine, à Shenzhen, et envoyée de là vers l'Europe!



