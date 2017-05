Pourquoi faut-il laver ses vêtements neufs avant de les porter ?

En voyant les vêtements bien repassés et bien alignés dans les allées de votre magasin préféré, vous vous dites que ces derniers sont propres et neufs. Pourtant, ce n’est pas vraiment le cas. Chlore, plomb, nickel, colorants azoïques… Les vêtements que vous pouvez trouver en magasins sont très souvent remplis de substances toxiques. Substances qui peuvent causer de nombreuses maladies, à l’instar du saturnisme ou moins grave, diverses irritations.



Alors certes, l’Union Européenne interdit l’usage de ces produits. Cependant, cette loi n’est pas en vigueur partout dans le monde. De plus, les vêtements que l’on achète dans les grandes enseignes ne viennent pas essentiellement de l’UE. Et ce n’est pas parce qu’il y a marqué Espagne ou Portugal sur l’étiquette de votre nouveau pantalon, que celui-ci n’a pas été coloré ou assemblé dans un autre pays. Donc, prudence.



De plus, vous ne savez pas non plus de quelle manière les vêtements sont stockés dans les réserves des magasins...

Autre risque : les microbes. Et oui, même si les vêtements sont neufs, ils sont forcément essayés par d’autres personnes. Ainsi, microbes et germes se transmettent à vitesse grand V lors des essayages. Si bien qu’en achetant votre nouvelle robe favorite, vous pouvez repartir avec un bon rhume. On se passerait bien de ce petit bonus, non ? Pas de panique. Pour faire face aux microbes et surtout aux substances dangereuses citées précédemment, rien de mieux qu’un double lavage à la machine. Il suffira à faire partir toutes ces mauvaises choses. C’est tout simple, non ?



Alors un peu de patience avant de vous pavaner avec fierté dans votre nouvelle robe. Et si vous avez peur que les couleurs ne ternissent, faites tremper votre vêtement dans de l’eau froide avec quelques gouttes de vinaigre blanc avant un passage à la machine à laver.



source : femmeactuelle