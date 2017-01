Pourquoi doit on boycotter la CAN au Gabon ?

Je vais personnellement boycotter la CAN 2017 et je milite pour que le maximum de personnes le fasse.

J'entends çà et là des personnes qui disent : "la CAN est une distraction, c'est un évènement sportif d'unité, de liesse, qui ne doit pas être utilisé à des fins politiques. Il faut faire une trêve."



Voici ma réponse.



Comment voudriez-vous donc que les gabonais fassent de la politique aujourd'hui ? Comment les simples citoyens peuvent se positionner politiquement, être des acteurs politiques, poser des actes politiques ?".

Vous allez leur conseiller de se préparer pour de prochaines échéances électorales ? des élections truquées de A à Z, depuis la constitution des listes, la distribution des cartes, la centralisation des procès-verbaux ? des élections ou leur vote est piétiné, tout simplement ?



Vous allez leur conseiller de faire des recours auprès d'une justice aux ordres, y inclus la commission électorale et la cour constitutionnelle ?



Vous allez leur conseiller de manifester dans la rue ? Pour aller se présenter à mains nues devant des militaires qui n'hésiteront pas à leur lancer des bombes lacrymogènes, à les poursuivre dans les quartiers, à tirer sur eux ?

Vous allez leur conseiller de s'exprimer dans les médias ? quand internet est coupé sans ménagement lorsque cela arrange le pouvoir en place, quand de nouvelles restrictions sur la liberté de la presse visent à intimider toute personne qui ne parle pas comme eux ?



Dans une démocratie normale, boycotter la CAN à des fins politiques ne serait pas adéquat. Au Gabon nous en sommes réduits à ça, c'est tout ce qui nous reste pour exprimer une opinion politique sans prendre le risque d'être traqué, terrorisé, bastonné, tué….



Sachez aussi braves gens que je boycotte la CAN parce que je peux encore le faire. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde : certains vont subir des pressions de la part de leur employeur pour s'y rendre, ils seront menacés d'être sanctionnés. D'autres sont suffisamment démunis pour être sensibles à une distribution de tee-shirt, un billet de 5 000 XAF, un billet d'entrée gratuit pour un évènement de cette envergure.



Les émergents nous reprochent à nous d'utiliser la CAN à des fins politiques ? C'est l'hôpital qui se moque de la charité ! Une petite illustration :



Les élèves de Mitzic, victimes d'un accident de la route alors qu'ils partaient à Oyem assister à l'inauguration du stade, portaient sur eux, nous l'avons tous vu, un tee-shirt dédié à cet événement, sur lequel on pouvait lire "merci Ya Ali". Au Gabon, le Président de la République s'appelle Ali Bongo Ondimba. Inscrire "Ya Ali" sur son tee-shirt, si ça ce n'est pas un acte politique, je veux bien qu'on m'explique ce que c'est.