Pourquoi certains enfants ont le nombril qui ressort

Pourquoi certains bébés ont le nombril qui ressort



Voir un nombril qui ressort est un phénomène est assez rare pour que cela se remarque dès que l'on aperçoit un bébé ou un adulte doté d'un nombril rebondi. Mais au fait, à quoi cela est-il dû ? Et bien, contrairement à la croyance populaire, la forme du nombril n'a strictement rien à voir avec la façon dont le cordon ombilical a été coupé ou noué lors de l'accouchement.



Deux explications possibles...



Les nombrils qui ressortent sont généralement dus au tissu cicatriciel supplémentaire qui se trouve sous le ventre ou encore à une hernie ombilicale causée par une inflammation d'une petite partie de l'intestin. Si le terme de "hernie" peut paraître alarmant, la hernie ombilicale est en principe totalement bénigne et se résorbe naturellement, comme l'explique le docteur Diego Salinas, pédiatre à Durham, en Caroline du Nord, au site PureWow : "La majorité des hernies ombilicales disparaissent d'elles-mêmes lorsque l'enfant atteint l'âge de cinq ans, mais les parents doivent savoir comment les surveiller dans les rares cas où une chirurgie d'urgence est nécessaire". Ainsi, si le pédiatre examine régulièrement votre enfant, nombril compris, il n'y a aucune raison de s'inquiéter.



La bonne nouvelle, si votre enfant en est doté, c'est que les nombrils qui "ressortent" sont considérés comme plus hygiéniques que les nombrils normaux car leur forme non creuse leur permet d'accumuler moins de saletés et de bactéries. En effet, des chercheurs américains ont décidé de mener une enquête afin de découvrir quelles bactéries peuplent ce petit trou au milieu du ventre que l'on oublie (trop) souvent. Et d'après les conclusions de leurs étude, notre nombril serait un véritable nid à bactéries. Grand bien fasse donc aux nombrils vallonnés.



Conclusion, l'essentiel est que le nombril des nouveaux-nés ait correctement cicatrisé et s'il est rebondi, qu'il soit examiné lors des visites médicales jusqu'aux trois, voire cinq ans de l'enfant. Pour le reste, on cesse de regarder le nombril de son voisin et on se concentre, une fois n'est pas coutume, sur le nôtre !