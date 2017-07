Pourquoi certaines personnes grossissent plus que d'autres ?

Nous ne sommes pas tous égaux face à la prise de poids. Certaines personnes vont absorber une quantité importante d’aliments riches en graisses et en sucres, sans faire bouger l’aiguille de la balance. Tandis que pour d’autres, il suffit d’un excès pour prendre du poids. De nombreux facteurs vont interférer : le métabolisme, la prise de certains traitements, l’hérédité… et la composition de la flore intestinale.



En effet, des chercheurs de l’Inserm, en lien avec des scientifiques de l’Imperial College de Londres, viennent de montrer chez la souris, que la composition du microbiote intestinal peut prédire le risque de devenir obèse, ou de développer un diabète ou des maladies cardio-vasculaires.



Pour info : Après 24 heures de vie, l’intestin du nourrisson contient déjà près de 100 000 milliards de bactéries qui sont impliquées dans l’immunité naturelle, la protection contre les pathogènes et les infections, la dégradation des composés de l’alimentation… Véritable organe du corps humain, le microbiote intestinal joue un rôle primordial pour la santé et le bien-être de l’homme. De précédents travaux ont montré l’interaction du microbiote avec le bon fonctionnement de l’organisme et la gestion de la prise de poids.



Une prise en charge personnalisée



Dans cette dernière étude, publiée dans Cell Reports, les chercheurs sont allés plus loin.

Les composés produits par les bactéries intestinales ont été recherchés dans les urines de chaque souris, indépendamment de leur régime alimentaire.



Puis elles ont toutes reçu une alimentation riche en graisses. Et chaque souris a réagi différemment. Certaines ont pris du poids, d’autres moins ou encore ont commencé à développer un diabète. Dans celles qui ont développées des maladies, les chercheurs ont identifié un composé particulier, concernant la tolérance au glucose.



L’intérêt de ses travaux est, dans un futur proche, de pouvoir établir un profil à partir d’échantillons urinaires et sanguins et de proposer aux patients des régimes personnalisés en fonction de la constitution de leur flore intestinale. « Ces résultats ouvrent des perspectives extrêmement prometteuses sur la conception de régimes alimentaires personnalisés et sur l’exploitation de nos bactéries intestinales pour favoriser une meilleure santé » conclut Dominique Gauguier, directeur de recherche de l’Unité Inserm 1138 « Centre de recherche des cordeliers »