Pour un soupçon d’infidélité, elle se suicide en mettant le feu à la maison avec son mari à l’intérieur

Selon un site nigérian, elle aurait surpris une conversation entre son homme et une autre femme dont elle ignorait l’identité.



En colère, elle aurait pris le téléphone de son mari avant de proférer des menaces.



Plus tard dans la même nuit, elle a versé du carburant sur une cuisinière à gaz déjà brûlante qui a explosé.



Elle ainsi que son mari ont été englouti et le mari.

La femme est morte à la scène de l’incident alors que le mari souffrait de graves brûlures. Il a été envoyé à l’hôpital où il est mort hier. Les restes du couple avaient été déposés dans une morgue non divulguée.