Pour qui ont voté les immigrés français installés au Gabon ?

Au Gabon, ce sont 6.035 français qui étaient attendus dimanche dernier aux urnes pour élire le nouveau président de leur pays. Ils devaient pour cela se rendre dans l’un des 5 bureaux de votes du pays : 3 à Libreville (deux au Lycée français Blaise Pascal et un au consulat général de France), un à Port-Gentil (consulat de France) et un dernier à Franceville-Moanda.





Coté résultats, les français du Gabon sont restés fidèles à la droite française et à son candidat François Fillon à hauteur de 35,73%. Emmanuel Macron a terminé second avec 24,77% des suffrages suivi de Jean-Luc Mélanchon (17,72%), Marine Le Pen (13,72%) et le candidat du Parti socialiste Benoît Hamon qui a totalisé 3,87%.



De façon générale, les français établis hors de France n’ont pas voté exactement comme leurs pairs de métropole. Ceux-ci ont voté massivement pour Emmanuel Macron à hauteur de 40,40%, suivi de François Fillon 26,32%. Jean Luc Melenchon arrive 3e avec 15,83% puis Benoit Hamon (6,87%) et Marine Le Pen (6,48%).



Rappelons que les résultats définitifs ont qualifié Emmanuel Macron (24,01%) et Marine Le Pen (21,30%) pour le second tour de cette présidentielle qui aura lieu le dimanche 7 mai.



