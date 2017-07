Pour les fumeurs et les anciens fumeurs aussi – Une boisson pour nettoyer les poumons

En effet, une cigarette contient du tabac, de la nicotine, du goudron, du monoxyde de carbone, de l’arsenic, de l’acétone et bien d’autres substances toxiques. L’association « American Lung Association » dénombre 600 ingrédients et environ 7000 substances chimiques présentes au moment de la combustion.



C’est pourquoi l’arrêt du tabac est essentiel au bon fonctionnement de l’organisme. Même si cela semble infaisable, beaucoup de méthodes naturelles ont vu le jour pour mettre fin à cette dépendance, comme lire « La méthode simple pour en finir avec la cigarette » d’Allen Carr. Ayant une approche différente de l’arrêt du tabac, il a permis à énormément de personnes de s’en débarasser. Toutefois, la réussite majeure dans ce processus d’arrêt réside dans la motivation. Donnez-vous les moyens d’arrêter et rappelez-vous ce qui se passe dans votre corps après votre dernière cigarette :



Au bout de 20 minutes : normalisation de la tension artérielle et cardiaque,

Après 8 heures : réduction du niveau de nicotine et retour à la normale de l’oxygénation des cellules,

Au bout de 24 heures : élimination totale de la nicotine et début de diminution du risque d’infarctus du myocarde,

Au bout de 48 heures : meilleure qualité de sommeil et amélioration du goût et de l’odorat,

Au bout de 72 heures : augmentation de l’énergie et relâchement des bronches, la respiration est plus facile,

Entre 2 semaines à 3 mois : diminution de la fatigue, de la toux et amélioration du souffle et du goût,

Entre 1 à 9 mois : diminution de l’essoufflement et amélioration de la fonction pulmonaire,

Après 1 an : risque d’accident vasculaire cérébral équivalent à celui d’un non-fumeur,

Après 5 ans : risque de cancer du poumon divisé par 2 et risque d’infarctus du myocarde équivalent à celui d’un non-fumeur,



Après 10 à 20 ans : l’espérance de vie redevient identique à celle d’une personne n’ayant jamais fumé.

Mais que vous soyez toujours fumeur ou non, le nettoyage de vos poumons reste primordial pour aider votre corps à se libérer des effets toxiques du tabac. Découvrez donc une recette 100% naturelle qui permettra de purifier vos principaux organes de respiration !





Recette de boisson naturelle pour nettoyer les poumons



Ingrédients :



1 litre d’eau

400 grammes d’oignons

2 cuillères à soupe de curcuma en poudre

400 grammes de sucre de canne complet

1 racine de gingembre

Préparation :

Mélangez l’eau et le sucre puis ajoutez l’oignon haché et le gingembre râpé dans la casserole, sur feu doux. Une fois que le mélange commence à bouillir, rajoutez le curcuma en poudre et poursuivez la cuisson jusqu’à ce que la préparation soit réduite de moitié. Laissez refroidir le mélange, puis filtrez-le et mettez-le dans un récipient adéquat, en verre de préférence, afin de le conserver au frigo.





Consommez deux cuillères à soupe de cette boisson le matin à jeun et deux heures avant le dîner, chaque jour pendant deux semaines.



Bienfaits des ingrédients :



L’oignon : Riche en antioxydants, l’oignon réduit l’action des radicaux libres afin de protéger les cellules et l’organisme contre l’apparition des maladies cardiovasculaires et cancéreuses. Cet aromate naturel, source de vitamines B6 et C, favorise la guérison des infections pulmonaires et respiratoires.



Le gingembre : Connu pour ses propriétés aphrodisiaques, le gingembre renferme des bienfaits pour la digestion, la circulation sanguine et les os. Il lutte contre la maladie d’Alzheimer, les ulcères, l’hypertension et le cancer. En effet, le gingembre fait preuve d’une capacité anti-inflammatoire puissante, également bénéfique en cas de poumons encrassés.



Le curcuma : Ayant différentes vertus, le curcuma est une épice contenant une forte teneur en curcumine qui prévient le cancer, améliore la digestion et les fonctions cognitives. C’est donc un allié pour la santé, mais aussi pour vos poumons car il les nettoie et les protège grâce à ses propriétés anti-inflammatoires.



santeplusmag