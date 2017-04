Plus de 7 KG de cocaïne découverts dans les intestins de 5 Nigérians

5 Nigérians ont été interpellés le 28 février dernier à l’aéroport Mohammed V de Casablanca (Maroc). Ils se trouvaient à bord d’un vol en provenance de Sao Paulo (Brésil).Une quantité de 7,760 kg de cocaïne, dissimulée dans 360 capsules, a été extraite de leurs intestins. Ils ont été interpellés par les services de police à l’aéroport, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), avant d’être soumis à une opération de contrôle par échographie qui a révélé la présence de plusieurs capsules de cocaïne.



Les suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête qui se déroule sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, ajoute la DGSN dans un communiqué.



Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de la DGSN pour lutter contre le trafic de drogues et d’hallucinogènes, selon la même source.



Notons que cette pratique se répand de plus en plus. C’est un business florissant. Plusieurs personnes faisant office de mule ont été appréhendées. Les conséquences sont le plus souvent dramatique. l’on a encore en mémoire un cas très récent qui s’est passé la mi-mars à Paris, où une boulette de cocaïne s’était déchirée dans le ventre d’une Martiniquaise de 21 ans, causant son décès par overdose.