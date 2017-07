Peut-on courir quand il fait chaud ?

Vous courrez toute l’année et vous vous demandez s’il est possible de courir quand il fait chaud ? Cette question est très pertinente. Quand arrive l’été et que les températures grimpent, courir peut s’avérer plus délicat.

Est-ce préconisé ? Essayons de répondre à cette question.



Courir avec modération



Quand il fait chaud voire très chaud, il est possible de courir. Cependant, il faut revoir ses objectifs. Si vous aviez pour habitude de courir 40 à 60 minutes, contentez-vous de courir 20 à 30 minutes. Vous vous rendrez rapidement compte que l’activité demande plus d’effort et que votre corps ne suit pas forcément vos envies. Même si vous êtes en congé et que vous avez plus de temps, évitez de courir tous les jours en période de canicule. Il est préférable d’alterner avec d’autres activités physiques plus adaptées aux températures élevées comme la natation.



Courir au bon moment de la journée et au bon endroit.



En plein été ou en période de canicule, il est hautement recommandé de courir en tout début de journée ou encore en début de soirée. Cependant, il faut impérativement éviter les heures les plus chaudes de la journée qui se situent le plus souvent entre 12h et 16h. De manière générale, si les températures excèdent 30°, mieux maux s’abstenir ! Pour votre footing, privilégiez les lieux ombragés qui conservent la fraicheur comme les bois.



S’hydrater !



L’hydratation est extrêmement importante quand on pratique une activité physique. Il faut boire avant, pendant et après la séance. En cas de canicule, cette hydratation devient primordiale. Quand les températures sont élevées, nous transpirons beaucoup plus. Il faut donc compenser en buvant plus d’eau.Le choix de la boisson hydratante est essentiel. Il faut privilégier l’eau, mais il ne faut pas que celle-ci soit trop froide. Vous pouvez également créer une boisson énergétique maison en mélangeant 2/3 d’eau avec 1/3 de jus de raisin. Ajoutez une pincée de sel à ce mélange.



Porter les bons vêtements



Si vous courez par grosse chaleur, privilégiez les vêtements légers tels que les shorts et les t-shirts. Il est également recommandé de porter des vêtements en coton. Ces derniers laissent respirer la peau et absorbent la transpiration. Il est important de se protéger la tête afin d’éviter les insolations. N’hésitez pas à mouiller vos vêtements. Si vous courez au soleil, mettre une protection solaire est indispensable.



Les erreurs à éviter



Si vous prévoyez de courir sur votre lieu de vacances, la vigilance est de mise. Vous devez vous assurer de connaitre un minimum les parcours que vous souhaitez faire et surtout ne pas oublier votre téléphone. Ainsi si vous vous perdez ou si vous ne vous sentez pas bien, vous pourrez contacter vos proches. Idéalement, il faut courir à plusieurs. Et bien sûr, on n’oublie pas sa bouteille d’eau !



Il est également conseillé de ne pas aller courir par forte chaleur si la fatigue se fait sentir. Préférez une marche ou une fois de plus une séance de piscine. La chaleur fragilise l’organisme et seules les personnes ayant une excellente condition physique peuvent s’exercer quand il fait très chaud.