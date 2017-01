Peut on comparer l'apport financier de la diaspora gabonaise à celle du Mali ?

La diaspora gabonaise en France est elle aussi improductive en comparaison avec celle du Mali

Chaque année on nous ressort cette analyse bidon disant que les autres diasporas apporteraient plus à leur pays que la diaspora gabonaise. Je me suis penché sur la question et je démontre le contraire à partir de quelques calculs simples en prennent en compte les éléments statistiques ignorés par certains qui sont très pertinents et qui fondent même toute analyse démographique.



Avant de comparer l'apport de la diaspora gabonaise au pays par rapport à la diaspora congolaise, camerounaise ou malienne, il faut d'abord user des simples méthodes statistiques. L'élément à prendre en compte n'est pas seulement le volume des sommes envoyées mais le volume au prorata de chaque diaspora.

Il est tout à fait normal que les maliens qui vivent légalement en France non naturalisés au nombre de 150.000h puissent envoyer 12 millions quand 90% d'entre eux travaillent en France alors que les gabonais sont moins de 30.000 dont ≈ 5000 travaillent.



Voici quelques données geolocalisées qui contredisent l'interprétation simpliste des chiffres de l'INSEE.

- Donc si on calcul 90% des maliens travaillant en France représentent une somme de 12 millions d'€ ce qui donne à peu près (12millions ÷ (90% x 150000)) = 88€ par malien

- pour le Gabon a peine 20% de la diaspora travaille donc sur 743000€ soit (743000 ÷ (20% x 30000)) = 123,83€ par gabonais



On peut estimer qu'au prorata du nombre d'immigrés actifs en France en prenant l'échantillons Gabon Vs Mali, les gabonais de France apportent plus à leur pays que les maliens de France.



Ce principe de causalité entre le nombre d'immigrés en France classé par pays et par classe sociale et leur apports en capitaux chez eux démontre clairement une corrélation intrinsèque qu'il faut toujours prendre en compte dans une telle démarche d'analyse statistiques.



Donc comparaison n'est pas raison.



C'est avec ce genre de fausse comparaison que les bongo ont mis le Gabon par terre. Il ne faut pas lire un histogramme seulement sur un axe car c'est cela faire preuve de paresse intellectuelle.

Par contre quand le Mali fut attaqué par les terroristes d'Al Qaida, ils n'étaient meme pas 500 à manifester quand les gabonais étaient 5000 au trocadero le lendemain des tueries opérées par le groupe Bongo Haram.