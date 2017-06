Peuple gabonais : un combat, plusieurs stratégies

L’échange entre une sœur Gabonaise et un frère Gabonais sur les réseaux sociaux a certainement beaucoup peiné plus d’un mais peut-être permettra-t-il aux uns et autres de prendre conscience de l’objectif premier, la libération du pays.



Quel que soit la position des uns et des autres, une réalité s’impose. La frange de l’opposition qui a appelé afin d’aller aux élections présidentielles du 27 août 2016 a eu raison car ce sont les résultats sortis des urnes qui confortent aujourd’hui la lutte des Gabonais. Cependant j’exclu toute participation aux législatives tant que l’épilogue du contentieux de l’élection majeure n’a pas trouvé l’issue désirée par le peuple souverain.



La lutte concernant l’installation au palais de bord de mer du vainqueur, Jean PING, prendra plusieurs formes suivant les différents acteurs. Ce ne sera pas la première fois dans l’histoire. Référons à la libération de l’Angola, du Mozambique, du Zimbabwe…Pour l’Angola, il y avait trois mouvements, le MPLA de Agostinho NETO soutenu par l’Union Soviétique et ses alliés, le FNLA de Holden ROBERTO et celui de l’UNITA de Jonas SAVIMBI soutenus par les occidentaux. Aucune accointance entre les trois mais la même volonté de bouter les Portugais de hors.



Même sans en être expert en matière de géopolitique, nous retrouvons la même situation en Chine quelques décennies auparavant. Afin de libérer leur pays du joug Japonais les deux mouvements politiques, le Kouo-Min-Tang et le Parti communiste réalisent une sorte d’alliance tacite contre l’envahisseur. Ici aussi nous retrouvons les mêmes soutiens. L’Union Soviétique pour le parti communiste de MAO et les Américains du côté des nationalistes de Tchang Kaï-Chek. Alors pourquoi les jeunes gabonais animés d’une même motivation viscérale de libération ne pendraient-ils pas pour exemple ces différents précédents ? Que doit-on entendre par, les vieux, en particulier Jean PING aurait un agenda caché, ne disant pas toute la vérité au peuple. Chaque individu, chaque mouvement s’organise selon ses moyens et surtout sa personnalité. La Diaspora Gabonaise aux Etats-Unis agit avec les moyens qui lui semblent appropriés et pour les entreprendre elle n’a pas à se référer à Libreville.



Jean PING, de par son passé de diplomate et ancien membre de différents Gouvernements du régime Bongo utilisera des armes qui sont les siennes, différentes de celles des autres. Certains auraient-ils, eux des agendas cachés de peur de vivre ce que prédisait l'économiste italien Vilfredo PARETO, le cimetière d’élites ? Je cite un dicton « le pur exclut le pur qui va l’épurer».



Est-ce le fait d’appartenir au régime et/ou au clan Bongo signifie qu’une prise de conscience n’est pas toujours possible ? Surtout si on se réfère à la gabegie des émergents. Sous d’autres cieux en Afrique certains fervents défenseurs des indépendances ont fini en dictateur.



Se libérer d’une oppression ne peut être d’abord qu’une volonté des opprimés, des nationaux, mais cela n’exclut pas un apport extérieur. La prise de position du régime bongo dans le différend entre la coalition Arabie Saoudite et le Qatar n’a-t-elle pas pour but d’obtenir de cette coalition voir du monde musulman sunnite un soutien dans sa quête de légitimité ? Pourquoi donc les fractions ou mouvements de l’opposition gabonaise se priveraient-ils des soutiens extérieurs, des Etats ou des organisations internationales.



Que les différents mouvements gabonais mènent leur lutte de libération de ce pays que nous aimons tant tous comme ils l’entendent. Ne chercherons pas à décourager ou vouloir démobiliser les uns et/ou les autres. Surtout ne prêtons pas le flanc à l’adversaire de peur de le renforcer.