Petite leçon de démocratie aux législatives en France: un message à l'usage de ceux des Africains qui veulent d'un pouvoir à vie !

Quand on perd une élection, on la perd, et quand on la gagne, on la gagne! Ce n'est pas le jeu de "qui perd gagne"...



La victoire de la République En Marche aux élections législatives est d'abord la victoire du Président Macron.. Il a su redonner une solennité à la fonction présidentielle en prenant de la distance avec les commentaires ordinaires de la vie politique. Il a su faire revivre une certaine grandeur de la France dans le court moment diplomatique qui a séparé l'élection présidentielle du premier tour de l'élection législative.



En définitive, la République en Marche devrait recueillir entre 415 et 445 députés au moins (sur 577 sièges). On peut aussi rappeler que lors du précédent quinquennat, les socialistes ont été majoritaires dans les deux chambres, au Sénat et à l'Assemblée nationale.



Le Président Macron est en train de recevoir un certain nombre de Chefs d'Etats africains. En soi ce n'est pas blâmable puisqu'il a défini au Mali les pistes de travail contre le terrorisme.

Cependant, en ce qui concerne le Gabon, quand on sort d'un quinquennat qui laisse en héritage une crise politique majeure comme celle que nous continuons à vivre, ponctuée d'arrestations, de morts, l'on ne peut qu'espérer un traitement sérieux et respectueux de notre principal partenaire: la France.



Mette fin à cette situation où les Gabonais ne peuvent choisir ceux qui les représentent dans leur pays.

Les Gabonais ne vivront pas la démocratie par procuration depuis la France ou l'Afrique de l'Ouest, par les chefs d'Etat africains admis au G7 , soutenant l'insoutenable au Gabon, où un même clan s'est emparé de tout un pays depuis 50 ans.



Il est inacceptable par exemple que M Bongo soit reçu par le Secrétaire Général des Nations Unies, et qu'il s'exprime au nom du Gabon, alors qu'il a perdu l'élection présidentielle de 2016..comme celle de 2009. Son projet est désormais de demeurer Président à vie, quelle que soit l'étendue de la mal vie des habitants de ce pays riche.



On ne peut laisser des personnes "budgétivores", et prédatrices, gérer les enjeux environnementaux, quand on sait ce qu'elles font et ont fait des ressources pétrolières et forestières du Gabon...



Quand on connaît l'état de pollution réelle et visuelle à 200 m de la Présidence de la République gabonaise, au quartier Likouala, à l'embouchure du ruisseau qui se jette dans la mer à Libreville.



Quand on sait quel est l'état des côtes de l'Océan Atlantique,désormais peu poissonneux en raison d'autorisations de pêches peu regardantes .



Quand on sait de quelle façon est gérée l'eau au Gabon et quand on connait le non accès à l'énergie des populations gabonaises, et l'attachement aux énergies fossiles du régime, alors que le soleil brille toute l'année au Gabon. Où sont les panneaux solaires?



Où sont les châteaux d'eau pour récolter l'eau de pluie ? Pourquoi tout le monde n'a pas accès à l'eau potable dans un pays riche où il pleut pendant deux saisons de pluie ? C'est une mauvaise plaisanterie d'apprendre que M Bongo s'est exprimé sur les océans à l'ONU alors que tout reste à faire au Gabon.



Le secrétaire général des Nations Unies ne peut pas faire comme si le dossier politique du Gabon n'était pas déjà assez lourd en matière des Droits humains, dont M. Bongo ne fait pas cas.

Depuis 2009, date du premier coup d'Etat d'Ali Bongo, plusieurs dossiers de violation des droits démocratiques ont été transmis aux Nations Unies. Le plus récent est celui de l'élection d'août - septembre 2016 et la répression intense qui s'en est suivie lorsque les Gabonais ont souhaité faire reconnaître le président élu, Jean Ping;



Recevoir M Bongo aux Nations Unies est assimilable à un "bras d'honneur" fait au peuple gabonais. Une plainte a en effet été déposée à la Cour pénale internationale. Les Européens ont adopté une résolution sur le processus électoral gabonais irrégulier condamnant les malversations et les violences.Tout cela n'était-il pas suffisant pour retenir le secrétaire général des Nations Unies, quand on sait que celle-ci n'hésite pas à publier des communiqués de dénonciation de la situation du Congo démocratique.



Enfin, les Gabonais et bi-nationaux d'Afrique centrale ont compris qu'on ne vote pas pour des responsables politiques qui vous méprisent ou sont indifférents aux urgences démocratiques ici comme au Gabon, ceux et celles qui maniaient le "plaisir de trahir et la joie de décevoir" avec gourmandise.



Mengue M'Eyaà ,





Présidente du Mouvement Civique du Gabon ,

Présidente du Mouvement des Femmes.

#Enmarche #EmmanuelMacron #UE.



http://mouvementciviquedugabon2009.unblog.fr