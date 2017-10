Peau du visage grasse: comment choisir son savon?

Aussi connu sous l’appellation de savon dermatologique, le savon sans savon a un pH voisin de celui de la peau, ce qui évite l'assèchement et l'irritation de cette dernière. Il est donc particulièrement adapté au cas des peaux grasses.Le savon naturel pour peau grasseFabriqué par un maître savonnier, le savon naturel contient un savant dosage d’huiles essentielles et d’argile aux propriétés rééquilibrantes. Ces ingrédients naturels agiront à différents niveaux : resserrement des pores, sébo-régulation, cicatrisation, mais aussi éclat de la peau. En outre, ils sont sans danger pour l’épiderme.Le savon d’Alep et les visages à peau grasseD’origine syrienne, le savon d’Alep peut être un remède aux peaux grasses à condition de bien vérifier sa composition. Il est constitué d’huile d’olive, d’huile de baies de laurier noble, mais aussi d’eau et de soude. Les dosages de ces différents composants varient. Pour une peau grasse, on veillera à sélectionner un savon au fort dosage en huile de baies de laurier, pour ses actions cicatrisantes et nettoyantes.Les savons agressifs ont un effet détergent sur la peau, laquelle réagira en produisant plus de sébum. Un cercle vicieux que vous pouvez rompre en choisissant le bon savon !37 Secrets de Star pour rester Jeune et Belle... Cliquez ici terrafermera