Partir à l'étranger : le meilleur moyen d'apprendre une langue pour les étudiants

Un bon moyen d'améliorer sa prononciation



Vous aurez beau lire tous les manuels de langue de la terre, rien ne vaut un séjour dans le pays pour apprendre une langue ! Il est en effet important d'évoluer au contact de la population pour vraiment maîtriser une langue et, en premier lieu, sa prononciation.

En communiquant avec les locaux dont vous apprenez la langue, vous allez tout de suite savoir si votre prononciation est bonne.



En effet, sur le papier vous pouvez très bien avoir une excellente orthographe, connaître tous les verbes irréguliers par coeur, maîtriser sur le bout des doigts toutes les exceptions grammaticales, mais avoir une prononciation catastrophique...



Résultat quand vous posez une question à un local dans sa langue, il vous regarde avec des yeux ronds et ne vous comprend pas. Dommage, tout ce travail pour (presque) rien ! Mais c'est bien la preuve que les livres scolaires et les cours ne suffisent pas à maîtriser une langue. C'est seulement en écoutant les locaux parler et en communiquant avec eux qu'on peut vraiment progresser et parler une langue correctement.



Une langue ça se vit !



Comme le dit très bien l'expression consacrée dans les établissements scolaires, vous apprenez une " langue vivante " (et pas une langue morte comme le latin), tout simplement car une langue ça se vit !

La solution de facilité classique c'est de se dire que Google Traduction suffit.



Mais, ne pensez pas améliorer votre anglais simplement en jonglant avec ce logiciel sur votre smartphone.

Les outils de traduction en ligne sont certes pratiques quand on cherche à traduire un mot ou une expression (ce sont même de bons dictionnaires bilingues en ligne) mais ils ne vous aideront pas à vraiment progresser dans la maîtrise d'une langue. Ils vous permettront tout au plus d'améliorer votre vocabulaire.



La plupart des expressions de la vie quotidienne et les proverbes sont ainsi impossibles à traduire sur internet.

Par exemple, si vous essayez de traduire " It's raining cats and dogs " sur google traduction, vous obtiendrez " il pleut des chiens et des chats " ...



Mais la situation sera tout autre si un Anglais utilise la même phrase sous une pluie battante à Londres, vous comprendrez tout de suite que cette phrase, amusante traduite mot à mot, correspond en réalité à " Il pleut des cordes " en français.



Des mises en situation concrètes au quotidien



Au-delà des expressions toutes faites, un séjour linguistique peut vous permettre, de manière générale, d'apprendre une langue beaucoup plus vite qu'en suivant des cours.

En vivant à l'étranger vous êtes en effet en immersion totale tout le temps et apprenez en permanence à travers tout ce que vous faites.



Ainsi, pour maîtriser tout le vocabulaire culinaire d'une langue (souvent si rébarbatif dans les manuels scolaires) rien de plus efficace que les courses au supermarché dans le pays où vous effectuez votre séjour linguistique.

Tous les noms des aliments du quotidien n'auront rapidement plus de secrets pour vous ! Car pour les trouver, il vous faudra bien lire les panneaux et vous renseigner auprès des vendeurs. Une bonne manière d'apprendre à la vitesse de l'éclair !



Aller au restaurant est aussi une très bonne façon d'apprendre car, en dehors des quartiers touristiques où on trouve parfois des menus en français, il vaut mieux maîtriser la langue du pays de son séjour pour pouvoir passer une commande sans s'arracher les cheveux.



Autre situation classique de la vie quotidienne pour progresser : le shopping. Pour pouvoir vous acheter quelques vêtements sur place, il faut rapidement apprendre à maîtriser les tailles locales, les couleurs, le style de tenues etc sous peine de ne jamais trouver ce qu'on cherche vraiment.



Un séjour avec plein de découvertes à la clé



Bien entendu, un séjour linguistique c'est aussi des cours de langue car il est important de conjuguer théorie et pratique pour devenir un vrai pro de langue en question.

Mais rassurez-vous, les emplois du temps sont aménagés de manière à vous laisser du temps libre pour avoir des loisirs, et visiter le pays où vous séjournez.



En effet, un séjour linguistique c'est aussi s'ouvrir une merveilleuse façon de s'ouvrir à d'autres horizons, et de développer sa culture générale.



Si par exemple, vous choisissez l'île de Malte pour votre séjour, vous aurez largement le temps d'arpenter de long en large La Valette, la jolie capitale du pays, une ville à taille humaine avec des visites très intéressantes à faire. Et vous comprendrez vite pourquoi elle a été désignée capitale européenne de la culture en 2018.



De nouveaux amis en perspective



Pendant votre séjour, vous aurez aussi l'occasion de vous faire de nouveaux amis parmi les habitants du pays. Et pour améliorer la langue qu'on apprend, échanger avec les locaux sur tout et rien c'est un excellent accélérateur d'apprentissage pour la maîtrise d'une langue.



Rien à voir avec les cours de langue en France où une fois le cours terminé, on parle dans sa langue natale avec ses collègues et plus du tout dans la langue du cours...

Bien sûr, vous ne serez probablement pas le seul Français à faire un séjour linguistique mais, même en vous faisant des amis compatriotes, vous serez obligé d'échanger en permanence avec les locaux et donc vous progresserez tout de même dans l'apprentissage de la langue.