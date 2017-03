Paiement des bourses aux élèves des établissements secondaires de Franceville, après leur grève...!

Après le mouvement d’humeur lancé la semaine dernière, les élèves des établissements secondaires de Franceville, capitale provinciale du Haut-Ogooué (Sud-Est), perçoivent depuis vendredi, pour certains, leurs bourses du 1er trimestre de l’année 2015-2016, bien qu’il en reste encore des arriérés.



Les élèves des lycées et collèges publics de Franceville ont pour la plupart regagné le chemin de l’école, suite au paiement de la bourse, point essentiel de leur marche organisée la semaine dernière.



Au lycée Eugène Marcel Amogho (LEMA), le paiement est effectif depuis le lundi 13 mars et se poursuit actuellement, conformément au planning instauré, a assuré l’intendant de l’établissement, Antoine Alimbi.



Comme les autres lycées et collèges de la place, les élèves du LEMA ont également perçu la bourse du 1er trimestre 2015-2016. Celle du 2ème et 3ème trimestre de la même période ne saurait tarder et est en cours de traitement, a indiqué l’intendant.

Le LEMA compte dans ces états de paiement, 1349 bénéficiaires. A ce jour, plus de 500 élèves ont déjà été payés, sachant que les intendances ont jusqu’à un mois, délais exigé par l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG), pour tout régler.



Pour le cas des absents, la procédure est partout la même : fournir une procuration légalisée, puis signée par le mandataire et le mandaté, ainsi que les copies des pièces d’identités des deux.



Pour ce qui est des omissions, le proviseur, Christian Dieudonné Ndjoghot Cogno rassure que ces derniers seront également réglés. Il suffit aux élèves de se présenter auprès de l’intendant, avec leurs bulletins justifiant l’obtention de la moyenne le trimestre concerné.



Ce dernier reste optimiste, quand un sauvetage de l’année scolaire, contrairement aux élèves qui ont émis l’inquiétude sur le risque d’une année blanche.

Par ailleurs, il dit ne pas comprendre l’attitude des élèves qui ont marché pour deux revendications diamétralement opposées.



Au Lycée technique Agathe Obendze, point de départ du mouvement d’humeur la semaine dernière, les élèves sont également passés à la caisse depuis lundi, a signifié le proviseur, Patrick Emery Essongue.



Ces derniers, contrairement aux autres établissements, ont été payés par les services de la trésorerie provinciale par manque d’intendant. Aussi, a-t-il confié, qu’il lui aurait été annoncé une deuxième bourse, précisant que le paiement s’effectuerait progressivement, en fonction de la disponibilité des décaissements dans les services du trésor public.



Au CES Mamadou Lewo, où le paiement a débuté le vendredi 10 mars, les 613 dossiers en possessions de la direction sont quasiment évacués, seules les retardataires et les absents continuent à être payés



Cependant, bon nombre d’élèves manifestent toujours leur mécontentement et réclament l’épurement de tous les arriérés de leurs bourses.



Quant à l’inquiétude du spectre d’une année blanche émis par ces élèves, un comité interministériel a été mis en place par le Premier ministre, Emmanuel Issozé Ngondet, afin de tenter de trouver des solutions aux problèmes qui minent le secteur de l’éducation au Gabon.



