P.D.G de Minvoul: Régénération et Revitalisation

Nous voulons des hommes neufs

Dans la perspective des électionslégislatives qui pointent à l’horizon, nous camarades pédégistes de base des fédérationsdes cantons nord et Sud du département du Haut-Ntem à Minvoul, exhortons le secrétariat exécutif à être méticuleux dans le choix des candidats qui seront investis pour défendre les couleurs du parti sur chacun des deux sièges.



Dans notre département notre parti gagnerait à proposer des cadres dont les états de service sont prouves mais surtout des cadres neufs et aux mains blanches. Ainsi dans le deuxième siège, nous pensons à juste titre que la camarade Marie Julie Biloghe Bi NzeNdong, vu ses états de service sur le terrain, serait la mieux indiquée pour défendre les couleurs de notre parti.



Concernant le 1ersiege, nous gagnerions à proposer un autre cadre en lieu et place du camarade FrancoisAngoNdoutoume qui n’est plus la carte qui gagne sur le terrain notamment à cause de multiples affaires politico-juridiques les unes les plus scandaleuses que les autres dans lesquelles ce dernier est cite. Nous ne citerons d’abord qu’un seul exemple, puisqu’il y’en a plusieurs.



Le 26 Aout 2016 à la veille de l’électionprésidentielle un enfant de six ans du nom de Jordan Essambo a été assassiné au quartier Akontang. Les enquêtesmenées sur le terrain à ce jour ont entrainées l’arrestation de deux hommes liges de l’honorable Ango ; il s’agit précisément de messieurs Mezui M’ekang alias Petit Ka et etMezui M’Eyagha Simon alias Zao. Ces derniers sont incarcérés depuis plus d’un an et leurs témoignages font en sorte que tous les faisceaux de culpabilité soient dirigés vers celui qui a juré par tous les noms d’être ministre de l’agriculture par tous les moyens possibles.



La stratégie de notre aspirant ministère est connue, elle se résumeà briguer un troisième mandat de députés pour toujours bénéficier de l’immunité parlementaire et ainsi êtreà l’abri de poursuites judiciaires.



Donc camarades du secrétariatexécutif, voilà l’une des causes qui nous poussent à attirer votre attention sur les investiture étant entendu que le moment venu nous vous indiqueront d’autres raisons qui nous ont emmené a conclure que les populations de Minvoul ne pourront plus accorder leurs suffrages au camarade ANGO. Le 1ersiège du département du Haut-Ntem compte de nombreux camarades intègres et pouvant faire l’affaire. Nous pourrons citer entre autres les camarades Albert NnaAzele ou encore AlezinNdong.