NOUS AVONS PERDU TROP DE TEMPS

"LA DYNAMIQUE BWETE"



* ORGANISATION URGENTE DE LA GRANDE PALABRE GABONAISE *



LE GABON EST PAYS HORS LA LOI DEPUIS 2009. La communauté internationale est par son silence complaisant, complice du parjure commis par Ali BONGO après l'élection controversée de 2009. Election gagnée en réalité par André MBA OBAME. Ali BONGO répondra dans une chaine de télévision française à la question du journaliste : QUE TOUS LES PAPIERS AVEC LESQUELS IL A PARTICIPÉ A L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE SONT FAUX. LE GABONAIS EST MEURTRI DANS SA CHAIRE D'ÊTRE DEVENU DEPUIS CE JOUR, HABITANT D'UN PAYS HORS LA LOI, SANS CONSTITUTION, CAR CELLE-CI EST FORCLOSE ET CADUQUE PAR L'ACTE POSE PAR ALI BONGO QUI N’A PAS ÉTÉ SANCTIONNÉ PAR LES TERMES DE LA CONSTITUTION.



Comment la communauté internationale peut t'elle se complaire sans le dénoncer pendant plus de sept (7) ans ? DONC CELUI QUI EST LE GARANT DE LA CONSTITUTION PEUT SANS MANAGEMENT, "AU SU ET AU VU" DE TOUT LE MONDE LA VIOLER? Les termes de référence des constitutions africaines sont et pourtant ceux de l’occident et non les Nôtres. L’occident ou la France en particulier aurait du depuis 2009 dénoncer la violation par Ali Bongo de ses valeurs cardinales et faire appliquer les sanctions idoines qui s’imposent dans le cadre d’un parjure commis.



La Dynamique BWETE ne croit ni à la bonne volonté de l'Union Européenne, ni à la bonne conscience de la France colonisatrice. Encore moins des Nations Unis, une organisation sous tutelle et sous l'emprise D'UNE RACE D'HOMMES IMPARFAITE, EN PLEINE CROISSANCE HUMAINE, dont la pratique quotidienne reste antagoniste et bestiale, POUR REGLER LE PROBLÈME D'UN SYSTÈME QU'ILS ONT CRÉÉ POUR LEURS INTERÊTS BASSEMENT MATIÈRES. Tant que la structure de leur économie restera moyenâgeuse c'est-à-dire, basée sur la transformation des matières dont ils ne disposent pas : IL EN SERA AINSI.



"CELUI QUI TE NOIE NE TE SORTIRA JAMAIS DE L’EAU". La Dynamique BWETE invite à l’organisation immédiate de LA GRANDE PALABRE GABONAISE. Seul cadre de résolution qui nous permettra à nous tous les enfants d'IBOGA (Gabon), sans exception et sans préjugés, DE NOUS RETROUVER POUR FIXER TOUS ENSEMBLE, NOTRE NOUVEAU VIVRE EN COMMUN. Il s’agira aussi pour LA GRANDE PALABRE GABONAISE, de faire la synthèse des deux dialogues organisés par chacune des parties en conflits (Opposition/Majorité). NOUS SOMMES A DIX SEPT (17) ANS DEJA, DU NOUVEAU MILLÉNAIRE QUE MUANGA (DIEU) A DÉDIÉ A L’AFRIQUE ET AUX AFRICAINS. NOUS AVONS PERDU TROP DE TEMPS. "SOIS-TOI MÊME ET TON AVENIR SERA RADIEUX". BWETE.



*IBOGA EST DÉSORMAIS AUX COMMANDES*

# LA RESTITUTION #

"GABON D'ABORD"