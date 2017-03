Oprah Winfrey: Voici comment surmonter la trahison a fait d’elle la femme forte qu’elle est aujourd’hui

Il est difficile de maîtriser tout ce qui peut vous arriver au cours de votre existence. En revanche, vous pouvez maîtriser votre manière de les gérer. Oprah Winfrey explique comment la première trahison qu’elle a vécu a fait d’elle la femme forte qu’elle est aujourd’hui.



Son secret, la représentation de sa honte



Abusée sexuellement de 10 à 14 ans. Enceinte à 14 ans, elle fait face à la mort de son bébé quelques semaines après sa naissance. Voici le secret qu’a conservé Oprah pendant des années.



« Seule ma famille et mes amis les plus proches le savaient. Je ne voulais le dire à personne avant de me sentir en sécurité pour partager mon passé sombre : les années où j’ai été agressée sexuellement, de 10 à 14 ans, ma promiscuité résultante à l’adolescence et enfin, à 14 ans, ma grossesse. J’avais tellement honte, j’ai caché la grossesse jusqu’à ce que mes chevilles et mon ventre soient gonflés. Le bébé est mort à l’hôpital quelques semaines plus tard. »



oprah-crying1



Après la mort de son enfant, elle retourne à l’école sans dire un mot de ce qui lui est arrivé, espérant que le temps étouffera cela et que personne ne découvrira cela. Oprah a caché cela à son entourage pendant des années ! Seules les personnes en qui elle avait confiance connaissaient les dessous de son passé. À ce moment, sa vie était dirigée par la peur : celle que son secret soit découvert, qu’elle soit expulsée de son école ou jugée par d’autres et que leur attitude change vis-à-vis d’elle. Une peur qu’elle a porté dans son succès jusqu’au jour où cela a été révélé par une personne de sa famille, en qui elle avait confiance.



Une trahison!



Trahie par une personne proche, elle prit son courage à deux mains pour parler des abus s3xuels dont elle a été victime. La honte était toujours présente devant ses yeux et lui rappelait toute la douleur qui lui a été infligé. Elle imaginait ce que les gens pouvait bien dire d’elle, ce que le regard des autres aurait comme impact sur elle.



« Le véritable pardon est quand tu peux dire : Merci pour cette expérience »



Finalement, la révélation de son secret a été une libération. Toutes les réactions qu’elle craignait ne se sont pas produites. Elle a compris alors que cette trahison était le chemin vers sa libération. Sans cela, elle aurait gardé son secret peut-être jusqu’à sa mort. Cette révélation lui a permis de pouvoir réellement prendre conscience de ce qui lui était arrivé et de pouvoir mettre le train en marche pour sa reconstruction personnelle.