Obésité et diabète : les bébés prématurés seraient plus exposés

Selon une étude menées par une université israélienne, naître prématurément aurait des conséquences sur la santé métabolique et endocrine pendant l’enfance.



L'hérédité et une mauvaise alimentation jouent souvent dans le développement du diabète et de l'obésité. Cependant, il est possible que cela soit causé par une naissance précoce. Un bébé né prématurément serait en effet plus exposé à un risque de diabète ou de développer des maladies associées à l’obésité qu'un bébé né à terme. C’est le constat qu’ont fait des chercheurs de la Ben-Gurion University of Negev en Israël dans une étude publiée dans l’American Journal of Obstretrics and Gynecology.



Pour en arriver à ces conclusions, les données de santé de 171 000 enfants nés à terme et celles de 54 000 nés prématurés entre 1991 et 2013 ont été étudiées. Plus spécifiquement, les chercheurs se sont penchés sur les hospitalisations survenues durant leur enfance jusqu’à leur majorité. Ils ont ainsi remarqué que celles qui avaient pour motif des troubles métaboliques ou endocriniens (liés aux hormones), comme le diabète de type 1, l’obésité, l’hypoglycémie, l’hyperlipidémie ou hypothyroïdie étaient plus fréquents chez les enfants nés avant 39 semaines par rapports à ceux nés après.



Le lien entre diabète et obésité et naissance prématurée pourrait être expliquée par « l'absence d’une pleine maturité de l’axe hormonal », suggèrent les auteurs de l'étude. Cependant les chercheurs sont prudents, car à l'inverse, ces résultats pourraient montrer « un dysfonctionnement endocrinien chez le fœtus qui serait responsable de la naissance prématurée ». L'étude met simplement en lumière la différence de taux de diabétiques et d’obèses entre les deux groupes étudiés, mais ne peut pour l'instant pas avancer d’explication plus précise.



Les mères d’enfants prématurés seraient elles aussi exposées à des problèmes de santé importants comme un sur-risque d’hypertension et de diabète gestationnel. Il est cependant à noter que les bébés prématurés se portent mieux qu’il y a quelques années, malgré quelques complications. Ainsi, un enfant né à 32 semaines de gestation a 95% de chances de bien se porter, 76% pour ceux nés au bout de 25 semaines, 56% à 24 semaines, 26 % à 23 semaines et seulement 5% à 22 semaines.