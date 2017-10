Novak Djokovic va ouvrir un restaurant gratuit pour les sans-abri

Écarté des courts en raison d'une blessure au coude, Novak Djokovic en profite pour faire œuvre de solidarité. L'ancien numéro un mondial de tennis a annoncé, samedi 14 octobre, son intention d'ouvrir un restaurant gratuit pour les sans-abri et les gens dans le besoin dans son pays, la Serbie.

"L'argent n'est pas un problème pour moi. J'en ai gagné assez pour nourrir toute la Serbie. Je pense qu'ils le méritent après le soutien que j'ai reçu de leur part", explique le tennisman dans un communiqué.

Déjà un restaurant en Serbie et un autre à Monaco



Cet établissement serait le troisième restaurant ouvert par Novak Djokovic, mais le premier spécialement tourné vers les plus précaires. Le Serbe a déjà ouvert un restaurant à Belgrade en 2009. En 2016, il a inauguré un restaurant vegan à Monaco, où il réside avec sa famille.



"Grâce à ma famille, j'ai toujours aimé la nourriture. Mais en tant que sportif, c'est devenu plus que ça. C'est devenu le carburant qui détermine comment je joue, comment je récupère, mon attitude sur le court... De toutes les choses que j'ai expérimentées dans ma vie, l'alimentation est celle qui m'a le plus changé", explique Novak Djokovic, qui a attribue ses succès sportifs à son régime alimentaire sain.