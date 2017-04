Nigeria: 43 millions de dollars US saisis dans un appartement à Lagos (vidéo)

Plus de 43 millions de dollars US (40 millions d’euros) ont été saisis dans un appartement dans la principale ville du Nigeria, Lagos, selon l’agence anti-corruption qui mène une vaste campagne de lutte contre les détournements de fonds publics que subit le pays.



Des officiels de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) ont fait irruption dans l’appartement après avoir reçu une information « concernant des va-et-vient suspects de sacs depuis l’un des appartements de l’immeuble », ont-il été expliqué dans un communiqué, sans préciser si l’appartement était occupé et qui en était le propriétaire.



Outre les billets américains d’une valeur de 43,4 millions de dollars (40,8 millions d’euros) , l’EFCC a saisi en liquide: 27.800 livres (32.700 euros) et 23,2 millions de nairas (71.000 euros) dans l’appartement de quatre chambres dans la zone afghane d’Ikoyi à Lagos.



Des sources concordantes révèlent que l’argent pourrait provenir d’activités illégales, mais aucune arrestation n’a encore été faite, a ajouté l’agence.



C’est le dernier d’une série de raids qui ont permis de découvrir des paquets d’argent cachés au Nigeria, la plus grande économie d’Afrique. En mars, l’agence a déclaré avoir trouvé des billets d’une valeur de 155 000 $ à l’aéroport au nord de la ville de Kaduna.



L’argent « arrangé » a été caché dans des « enveloppes scellées » dans des armoires et des cabinets de l’appartement du septième étage.



Les gardes ont déclaré aux enquêteurs que personne ne vivait dans l’appartement, mais une source a déclaré à l’EFCC, qu’une « femme apparaissait généralement à différentes occasions avec les sacs Ghana Must Go ».

« Elle vient l’air hagard, avec des vêtements sales, mais sa peau ne correspondait pas à son apparence extérieure, peut-être un déguisement », ajoute la source.



Selon l’informateur anonyme cité dans le communiqué, « les porteurs des sacs faisaient croire qu’ils transportaient des sacs de vêtements ».



Il n’y a eu aucune arrestation dans l’immédiat, a déclaré Wilson Uwujaren, porte-parole de l’EFCC. « C’est une saisie majeure. cela montre que la politique de dénonciation du gouvernement est excellente », s’est-il réjouit.



Avec des décennies de détournement financier enraciné dans les bureaux du gouvernement, la politique de dénonciation est devenue un outil important pour aider le Nigeria à inverser la tendance à la corruption rampante et audacieuse.



Le Nigeria a été classé 136 sur les 176 pays sur l’Indice de perception de la corruption de Transparency International en 2014 et 2015. Le Nigeria, la plus grande économie d’Afrique, est souvent identifié comme ayant l’une des corruptions les plus flagrantes et les plus élevées dans ses bureaux.