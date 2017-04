«Ne pas se souvenir, c'est prendre le risque de répéter l'Histoire», a dit Emmanuel Macron à Oradour-sur-Glane.

Je suis devant la fontaine du jardin du Palais de l'Elysée

Construit sous l'Ancien régime, le Palais de l'Elysée connut un destin particulier. Demeure de plusieurs monarques, de Louis Philippe, à Napoléon III, il prit pleinement le titre de palais républicain dans les débuts de la troisième République à partir de l'installation du premier président, Mac Mahon en septembre 1874.



A l'exception de l'Occupation (1940-1945), où il fut fermé, l'Elysée devint alors la résidence de tous les Présidents de la République. Le général de Gaulle voulait déplacer la résidence présidentielle au château de Vincennes, car il n'appréciait pas l'Elysée, essentiellement en raison de l'aversion qu'il avait pour Mme de Pompadour, qui fut à l'origine de la construction .Elle y planta des rosiers rares, dont les fleurs au parfum subtil, embaument encore aujourd'hui, ce magnifique jardin. Toutefois, Le Général de Gaulle finit par renoncer à son projet.



François Mitterrand aimait à se promener le long du chemin qui borde le parc, côté jardin anglais, le long duquel sont exposées de très belles sculptures, parfois contemporaines,bercées par le feuillage d'arbustes sauvages.

Je rappelle que le Président Mitterrand ,souhaitait que l'aide au développement de l'Afrique,soit conditionnée par une exigence de démocratie: réinventer des relations entre partenaires égaux ,pour ouvrir ensemble les bourgeons d'un destin partagé dans l'espace francophone.



Il n'y a pas de développement possible en Afrique sans démocratie, au sortir des enjeux et accords climatiques de la COP 21 !



Alors que l'extrême droite est une nouvelle fois en position de gagner, depuis 2002, au deuxième tour de l'élection présidentielle, il est essentiel de se rappeler que la France, pays d'une histoire intense de progrès des libertés,pays des Lumières, de la Commune de Paris, de l' Appel du général de Gaulle,de Barbara,de Juliette , de Colette et de Simone de Beauvoir, pays de Jean Cocteau et Gaston Monnerville, présidant le Conseil de la République puis le Sénat français, pays qui adopta Picasso et Aragon, Dali et Ousmane Saw , le Pays de Zidane, d'Antoinette Fouque, de Césaire et de Senghor le Président- poète , socialiste, l'immortel qui fut un des fondateurs de la Francophonie par amour de la langue française, pays de générations d'africains et d'africaines,pays qui vit naître le Mouvement de la Négritude soutenu par Jean Paul Sartre, pays d'André Breton et du surréalisme qui aima à habiter l'imaginaire des cultures artistiques du continent africain, pays où d'illustres africains siégèrent à l''Assemblée nationale française comme le firent Jean Hilaire Aubame et de René Soussatte du Gabon, de Blaise Diagne et de Léopold Sédar Senghor, du Sénégal, de Barthélémy Boganda de Centrafrique, d'Hamani Diori du Niger, ou d'Houphouët Boigny, de Côte d'Ivoire, du pays de Grand Corps Malade, de Maryse Condé , d'Edouard Glissant et son Tout-Monde, pays de Pierre Bourdieu et Guy Debord ,celui d'Alain Babanckou au Collège de France,d'Osez le féminisme et des Femen, pays de Lilian Thuram et de Robert Badinter, pays de Joséphine Baker, la résistante chantant Paris; ce pays, la France, ne peut connaître un effroyable retour en arrière avec la venue au pouvoir des forces les plus rétrogrades de l'espace politique.



Au delà du Palais,l'Elysée est devenu le symbole de l'incarnation de la République française et de ses valeurs. Le déplacement de M. Macron à Oradour sur Glane, autre lieu symbolique de la barbarie nazie, dont est en partie héritière et complice l'extrême droite française ( par son révisionnisme affiché ou masqué), est en soi un rappel impérieux de l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui.



Au moment où une partie de la droite extrême s'allie avec l'extrême droite, où jean Luc Mélenchon se soumet à un silence hautain, et sachant qu'en politique comme disait René Chars ,"il n'y a pas de siège pur ", «Ne pas se souvenir, c'est prendre le risque de répéter l'Histoire» , dit Emmanuel Macron à Oradour-sur-Glane.

C'est la raison pour laquelle, j'appelle à titre personnel et au titre des charges qui me sont confiées , tous les républicain-e-s de ce pays, les humanistes, et tous les binationaux, à voter sans état d'âme, pour le candidat des valeurs de la République française: Ensemble la France, Emmanuel Macron !



Mengue M'Eyaà

Porte-Parole de Jean Ping ,

Présidente du Mouvement Civique du Gabon

Présidente du Mouvement Civique des Femmes.



Http://mouvementciviquedugabon2009.unblog.fr

