Ne laissez plus un verre d’eau à côté de votre lit quand vous dormez

Nous savons tous qu’il est important de boire au moins un litre et demi d’eau chaque jour pour assurer une bonne hydratation de notre organisme. Cependant, beaucoup de personnes échouent à respecter cette règle à cause des multiples tâches qu’elles ont à réaliser en journée, ce qui risque d’augmenter leur risque de déshydratation et de ses effets néfastes sur la santé.



Il est donc temps de suivre quelques astuces pour vous aider à boire suffisamment d’eau et de bénéficier de ses vertus, comme celle de choisir la bonne taille du récipient. En effet, plus la bouteille est petite, plus il est facile de la garder avec soi et de l’utiliser. Vous pouvez aussi en garder plusieurs à portée de main pour un apport quotidien suffisant en eau.



Bienfait de l’eau sur le sommeil



Il y a une croyance répandue chez pas mal de gens selon laquelle boire de l’eau directement avant le coucher perturbe le sommeil, car ceci les obligera probablement à se lever pour aller aux toilettes au milieu de la nuit. Même si cela peut être vrai pour quelques personnes, boire de l’eau avant d’aller au lit contribue en réalité à obtenir un meilleur repos. L’eau aide, en effet, à prévenir l’apparition des crampes douloureuses aux jambes, et qui sont une cause fréquente des réveils nocturnes. Ces dernières favorisées par le manque d’hydratation, vous pouvez vous en débarrasser en adoptant cette nouvelle habitude santé.



Les meilleurs moments pour boire de l’eau :



1 – Le matin à jeun : boire un verre d’eau au réveil sur un estomac vide aide à éliminer les toxines et à activer les organes internes du corps,



2 – 30 minutes avant chaque repas : boire un verre d’eau une demi-heure avant de se mettre à table vous aide à perdre du poids. En vous procurant une sensation de satiété plus rapide, l’eau vous permet d’éviter les excès de table.



3 – Avant et après une séance d’entraînement : Boire de l’eau avant et après un effort physique empêche la déshydratation causée par la perte d’eau durant la transpiration.



4 – Quand vous êtes fatigué : la fatigue est parmi les principaux signes de déshydratation, car le manque d’eau empêche le sang d’arriver suffisamment à vos organes. Si vous vous sentez léthargique, buvez un bon verre d’eau pour augmenter votre niveau d’énergie.



En plus de ces moments privilégiés de la journée, n’oubliez pas de boire à chaque fois que vous avez soif, et même plus. Cependant, pour tirer un maximum de bienfaits de l’eau que vous buvez, il faut vous assurer de sa qualité. C’est pourquoi, boire celle qui a passé toute la nuit à découvert sur votre table de chevet est vivement déconseillé.



Pourquoi il ne faut pas boire l’eau sur votre table de chevet ?



Vous l’avez probablement déjà remarqué, l’eau sur votre table de chevet a un goût bizarre et assez désagréable le matin, et c’est tout à fait normal. En passant toute la nuit à découvert, celle-ci est contaminée par les différentes bactéries et les éléments polluants présents dans l’air. De plus, le contact prolongé avec l’air modifie la composition chimique de l’eau et de son pH, ce qui se traduit par une altération de son goût et de sa qualité.



santeplusmag