Ne laissez jamais votre riz à température ambiante

En réalité, ce n'est pas le réchauffement en tant que tel qui pose problème mais plutôt la manière dont on a conservé l'aliment lorsqu'il a été cuit. S'il est laissé à température ambiante, de nombreuses bactéries vont se développer et risqueront de vous causer des diarrhées et vomissements.



Plus il est laissé à température ambiante, plus le risque d'intoxication augmente. Il est donc essentiel de le conserver de la bonne façon. Pour ce faire, il est conseillé de servir le riz dès qu'il est cuit et de refroidir le reste le plus rapidement possible.



Mettez-le ensuite dans votre frigo (mais pas plus d'un jour) avant de le réchauffer à nouveau. Important à savoir également, il est fortement recommandé de ne pas recuire le riz plus d'une fois.







Source : 7sur7.be