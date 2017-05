Ne dépensez plus votre argent en pédicure, voici l’astuce qui sauvera vos pieds

Avant de vous dévoiler les deux ingrédients qui vous aideront à mettre en valeur vos pieds, voici quelques conseils pratiques à adopter pour leur garantir une bonne hygiène au quotidien.



Les étapes d’une bonne hygiène de pieds :



Le bain des pieds : permet de nettoyer la peau des pieds, de la débarrasser de la sueur, ainsi que de la ramollir pour faciliter l’élimination des callosités,

Le gommage : élimine les peaux mortes et les impuretés et facilite la pénétration des produits de soin,

L’hydratation : un geste incontournable pour assouplir la peau et la protéger du dessèchement et de l’apparition des crevasses,

Le soin des ongles : l’entretien des ongles et des cuticules fait partie des gestes essentiels pour des pieds beaux et en bonne santé.

Pour chouchouter vos pieds et les sublimer après une longue journée à courir dans tous les sens, voici un soin maison à base de deux ingrédients naturels très efficaces !



Un soin maison pour des pieds sublimes :

Pour le préparer, vous n’aurez besoin que des deux ingrédients suivants:



2 ou 3 tasses de lait

3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude



Instructions :



Commencez par chauffer le lait sans le faire bouillir, puis versez-le dans une bassine assez large pour contenir vos deux pieds. Vérifiez la température du lait, puis trempez-y les pieds pendant 5 minutes. Ensuite, utilisez le bicarbonate de soude pour faire un léger gommage de pieds, en insistant sur les talons et les callosités.



Replongez les pieds dans le lait pendant 5 à 10 minutes, avant de les rincer à l’eau tiède et de les sécher avec une serviette. Terminez votre soin en appliquant votre crème ou huile hydratante habituelle.



Bienfaits des ingrédients :



Le lait : Les qualités cosmétiques du lait sont connues depuis des millénaires. Contenant de l’acide lactique, il aide à exfolier la peau tout en la nourrissant et en l’hydratant en profondeur. De plus, le lait a également des vertus réparatrices et blanchissantes qui sublimeront l’aspect de votre peau.



Le bicarbonate de soude : ce produit peut faire des merveilles sur vos pieds. Grâce à ses propriétés antibactériennes, antiseptiques et antifongiques, il permet de rééquilibrer le PH de la peau, traiter les infections fongiques et soulager les démangeaisons. Il a également des vertus désodorisantes qui éliminent efficacement les mauvaises odeurs.

Quelques conseils pour préserver la santé de vos pieds :



Pour préparer un gommage naturel pour vos pieds, vous pouvez mélanger de l’huile d’olive avec du sel ou du sucre, comme vous pouvez utiliser du marc de café mélangé à une huile végétale de votre choix et un peu de miel.

Si vous êtes une adepte du vernis à ongles, ne le gardez pas plus de 3 jours, car il empêche les échange de gaz, fragilise les ongles et favorise l’apparition des taches.



Prenez le temps de marcher pieds nus, de préférence sur le sable, pour laisser respirer vos pieds et renforcer leurs muscles.

Évitez le port de chaussures serrées, à talons trop hauts ou trop plats qui empêchent le sang de bien circuler dans vos pieds.



