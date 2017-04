Myboto veut radier Mike Jocktane, Eyogo Edzang et Biko’o Moussavou de son parti

Ces cadres et militants sont accusés de trahison pour avoir accepté de participer au dialogue national convoqué par le président Ali Bongo Ondimba alors que le parti avait catégoriquement rejeté l’offre d’y prendre part.



L’Union nationale considère qu’il s’agit, pour ces militants et cadres d’un « acte d’indiscipline portant atteinte à la cohésion du parti ».



Le communiqué transmis à Gabonactu.com ne précise cependant pas la date de la convocation de ce conseil.



« Le Bureau National interpelle tous les militants du parti à la bonne lecture et au respect des dispositions des Statuts et du Règlement Intérieur notamment le préambule, les articles 4, 6, 15 et 37 de nos Statuts. La force et la cohésion du parti sont au prix du respect des textes auxquels tous, nous avons consenti en adhérant à l’Union Nationale. Il ne saurait en être autrement », précise le communiqué.



Zacharie Myboto soupçonne le pouvoir de vouloir torpiller son parti créé en janvier 2010 pour imposer l’alternance au pouvoir au Gabon.



Antoine Relaxe

avec gabonactu